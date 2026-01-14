Кактусы на бакинском бульваре спасают от зимнего холода - ФОТО

В холодные зимние дни уголок кактусов на бакинском Приморском бульваре тщательно охраняется.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Управления Приморского бульвара.

Экзотические растения, характерные для тёплого климата, укрыли специальным образом, чтобы они не пострадали от низких температур.

«Весной кактусы вновь предстанут перед посетителями Приморского национального парка, добавив яркие краски и необычную атмосферу прогулочной зоне», - отмечают в пресс-службе Управления Приморского бульвара.

