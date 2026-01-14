 Кактусы на бакинском бульваре спасают от зимнего холода - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Кактусы на бакинском бульваре спасают от зимнего холода - ФОТО

Феликс Вишневецкий12:42 - Сегодня
Кактусы на бакинском бульваре спасают от зимнего холода - ФОТО

В холодные зимние дни уголок кактусов на бакинском Приморском бульваре тщательно охраняется.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Управления Приморского бульвара.

Экзотические растения, характерные для тёплого климата, укрыли специальным образом, чтобы они не пострадали от низких температур.

«Весной кактусы вновь предстанут перед посетителями Приморского национального парка, добавив яркие краски и необычную атмосферу прогулочной зоне», - отмечают в пресс-службе Управления Приморского бульвара.

Читайте по теме:

Борьба с «кактусовыми вандалами»: изуродованные растения на Бульваре будут реконструированы - ФОТО

Поделиться:
342

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Общество

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в ...

Мнение

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Политика

Пашинян: TRIPP удовлетворяет Армению, США и, скорее всего, Азербайджан

Общество

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в соцсетях - ВИДЕО

Обнародованы работы, предстоящие по строительству железнодорожной линии в Нахчыване - ФОТО

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Приют и учреждение социальной реабилитации - ФОТО

Известный телекомментатор: У Азербайджана – лучший гимн среди стран «Формулы-1» - ВИДЕО

Сбежавший из реабилитационного центра Насими Набизаде найден - ОБНОВЛЕНО

Погода на вторник: В Баку ожидается мокрый снег, усилится ветер

Последние новости

Пашинян упрекнул Россию в невыполнении поставок вооружения

Сегодня, 15:08

Генпрокурор Ирана призвал конфисковать имущество протестующих

Сегодня, 14:50

СМИ: Иран уведомил страны региона о намерении атаковать базы США

Сегодня, 14:38

Гугуш обратилась к Трампу с призывом поддержать народ Ирана

Сегодня, 14:27

Глава МИД Армении ожидает к началу осени результатов «на земле» в рамках проекта TRIPP

Сегодня, 14:15

Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га - ФОТО

Сегодня, 14:08

СМИ: Израиль и арабские страны призывают США воздержаться от удара по Ирану

Сегодня, 14:05

Пашинян: заявление по TRIPP - краеугольный камень институционализации мира между Ереваном и Баку

Сегодня, 14:02

Клонировал профили и обещал банковские призы: как мошенник обманул 150 человек в соцсетях - ВИДЕО

Сегодня, 13:57

Иран недоволен Арменией из-за проекта TRIPP и влияния США

Сегодня, 13:47

Пашинян: Армения останется в ЕАЭС столько, сколько это будет возможно

Сегодня, 13:43

Обнародованы работы, предстоящие по строительству железнодорожной линии в Нахчыване - ФОТО

Сегодня, 13:40

Посол ИРИ: Армения становится центром деятельности вражеских Ирану сил

Сегодня, 13:32

Крах в Венесуэле - цена, которую Россия платит за Украину

Сегодня, 13:30

Экс-глава ИВ Насиминского района Баку потребовал 200 тыс. манатов от «Ağçiçəyim»? - комментарий директора - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:22

HRANA: Число погибших в протестах в Иране превысило 2,4 тыс. человек

Сегодня, 13:07

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:00

В Украине прошли обыски в офисе партии Тимошенко

Сегодня, 12:50

Вероятно, нужно будет построить мосты на границе с Турцией: Пашинян - о разблокировке

Сегодня, 12:47

Кактусы на бакинском бульваре спасают от зимнего холода - ФОТО

Сегодня, 12:42
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43