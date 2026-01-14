Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 15 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями. В первой половине дня возможны кратковременные осадки. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днём - 4–6° тепла. Атмосферное давление - 767 мм рт. ст. Относительная влажность - 65–75 %.

В районах Азербайджана ожидается местами кратковременный дождь, в отдельных районах возможен мокрый снег, в горных и предгорных районах - снег. Местами осадки могут усилиться. К вечеру дожди постепенно прекратятся. В отдельных местах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от −2° до +3°, днём - 4–8° тепла; в горах ночью −5…−10°, в высокогорных районах - −11…−16°, днём в горах −2…−5°.