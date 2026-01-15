В АЖД произведено новое назначение

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" произведено новое назначение.

Соответствующий приказ подписал председатель ЗАО Ровшан Рустамов.

Согласно приказу, Эльдар Мехман оглу Эйвазов назначен начальником отдела администрирования рисками Департамента управления рисками и внутреннего контроля.

Эльдар Эйвазов родился в 1992 году. В 2013 году окончил бакалавриат Азербайджанского государственного экономического университета по специальности "финансы", а в 2016-м - магистратуру того же вуза по специальности "бухгалтерский учет и аудит в сфере услуг".

Трудовую деятельность начал в 2014 году в ООО "Производственное объединение "Азербайджанский сахар" (Azərşəkər), а затем работал на различных должностях в таких компаниях, как "Азерсун Холдинг", Агентство поощрения экспорта и инвестиций и ОАО Paşa Sığorta.