 Скончался заслуженный юрист | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Скончался заслуженный юрист

First News Media14:00 - Сегодня
Скончался заслуженный юрист

Бывший судья Конституционный суд, заслуженный юрист Рафаэль Сергеевич Гваладзе скончался 15 января после продолжительной болезни.

Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда, как видный юрист Азербайджана, на протяжении многих лет он успешно работал на ответственных должностях в направлении строительства правового государства и повышения эффективности правосудия, посвятив более 50 лет своей жизни осуществлению судебной власти в нашей стране.

Он был удостоен почетного звания «Заслуженный юрист», награжден «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» и орденом «За службу Отечеству» 1-й степени.

Память о справедливом судье Рафаэле Гваладзе, снискавшем уважение своей искренностью и скромностью и обладавшем высокими человеческими качествами, навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Поделиться:
217

Актуально

Xроника

В Азербайджане создается Западный промышленный парк

Политика

Посольство США внесло ясность по визам для граждан Азербайджана

Политика

Пашинян просит РФ принять решение по восстановлению ж/д в Турцию и Азербайджан

Экономика

Загадочная история Bank Melli Iran: что скрывается в отчетах самого необычного ...

Общество

Азербайджанского ученого арестовали в США и готовятся депортировать

В Госкомитете прояснили ситуацию с претензиями бывшего вынужденного переселенца

Скончался заслуженный юрист

В АЖД произведено новое назначение

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

AZAL отменил некоторые рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку

Анар: Хотят всё урвать, но на 15 манатов в год скупятся

Скандал в Научно-исследовательском институте медреабилитации: В компьютере врача нашли прослушку?

Завтра в Баку ожидается сильный ветер - ПРОГНОЗ

Последние новости

Азербайджанского ученого арестовали в США и готовятся депортировать

Сегодня, 14:30

Посольство США внесло ясность по визам для граждан Азербайджана

Сегодня, 14:20

Других акционеров в TRIPP быть не должно - Пашинян о возможности привлечения РФ и Турции

Сегодня, 14:15

В Госкомитете прояснили ситуацию с претензиями бывшего вынужденного переселенца

Сегодня, 14:05

Скончался заслуженный юрист

Сегодня, 14:00

Пашинян просит РФ принять решение по восстановлению ж/д в Турцию и Азербайджан

Сегодня, 13:55

Турция не поддерживает сценарий применения военной силы против Ирана

Сегодня, 13:48

В Азербайджане создается Западный промышленный парк

Сегодня, 13:40

Пашинян ответил на резкие заявления посла Ирана о протестах в Ереване

Сегодня, 13:32

В АЖД произведено новое назначение

Сегодня, 13:23

США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

Сегодня, 13:20

Можно ли забрать пенсионный капитал раньше срока? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Сегодня, 13:12

SAT по цене квартиры: кто и как торгует «1500+» баллами в Азербайджане? - 1news.az продолжает расследование

Сегодня, 13:05

Зангезурский коридор: от политической формулы к реализуемому процессу

Сегодня, 12:55

В Азербайджане выплачено 25 миллионов манатов по обязательному страхованию

Сегодня, 12:52

Россия готова к посредничеству между США и Ираном

Сегодня, 12:45

Пашинян призвал ускорить юридическое оформление соглашений TRIPP

Сегодня, 12:43

Соответствуют ли пенсии в Азербайджане международным стандартам?

Сегодня, 12:40

Иран открыл воздушное пространство - ОФИЦИАЛЬНО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:37

Россия высылает дипломата Великобритании

Сегодня, 12:25
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43