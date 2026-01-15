Скончался заслуженный юрист

Бывший судья Конституционный суд, заслуженный юрист Рафаэль Сергеевич Гваладзе скончался 15 января после продолжительной болезни.

Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда, как видный юрист Азербайджана, на протяжении многих лет он успешно работал на ответственных должностях в направлении строительства правового государства и повышения эффективности правосудия, посвятив более 50 лет своей жизни осуществлению судебной власти в нашей стране.

Он был удостоен почетного звания «Заслуженный юрист», награжден «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» и орденом «За службу Отечеству» 1-й степени.

Память о справедливом судье Рафаэле Гваладзе, снискавшем уважение своей искренностью и скромностью и обладавшем высокими человеческими качествами, навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.