В Госкомитете прояснили ситуацию с претензиями бывшего вынужденного переселенца

Гражданин выразил недовольство тем, что его обращение в Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев оставлено без внимания.

Как сообщает Oxu.Az, соответствующее видео было опубликовано в Сети.

На кадрах мужчина выражает несогласие с результатами жеребьевки по переселению в село Мамедбейли Зангиланского района.

"Несмотря на то, что мы находимся здесь с двумя маленькими детьми, никто нас не принимает и не обращает внимания", - заявил гражданин в видеообращении.

Руководитель отдела международного сотрудничества и связей с общественностью комитета Ибрагим Мирзоев заявил редакции сайта, что бывший вынужденный переселенец из села Мамедбейли Зангиланского района Орхан Фаталиев с членами семьи проживает в незаконно построенном частном жилище на баладжарском шоссе Бинагадинского района Баку.

"На освобожденные территории в первую очередь переселяются семьи, проживающие в аварийных постройках и в тяжелых условиях во временных местах проживания - общежитиях, санаториях, лагерях. Учитывая, что жилищные условия О.Фаталиева нормальные, вопрос его переселения в село Мамедбейли будет рассмотрен в соответствии с законодательством на следующих этапах после строительства новых домов", - отметил Мирзоев.

Представитель комитета также опроверг утверждения о том, что обращения Фаталиева игнорируются: "Его письменное обращение в госкомитет было должным образом рассмотрено и ответ направлен гражданину 19 декабря 2025 года. Кроме того, он несколько раз был на приеме у руководящих лиц. Во время вчерашнего визита в госкомитет он также был принят руководителем соответствующего структурного подразделения, и ему были даны соответствующие разъяснения по его обращению.

Доводим до вашего сведения, что отец О.Фаталиева, Мухаммед Фаталиев, вместе с другим сыном уже обеспечен четырехкомнатной квартирой в селе Мамедбейли Зангиланского района в соответствии с составом семьи".