 Других акционеров в TRIPP быть не должно - Пашинян о возможности привлечения РФ и Турции
First News Media14:15 - Сегодня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в проекте "маршрут Трампа" не должно быть других акционеров, кроме Еревана и Вашингтона.

Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания правительства в четверг, передают армянские СМИ.

По его словам, проект TRIPP предполагает, что акционерами создаваемой компании будут США и Армения. Если возникнет вопрос привлечения других акционеров, то это должно происходить с согласия двух стран.

"Моя позиция в том, что других акционеров в TRIPP быть не должно. Но TRIPP примыкает к другой инфраструктуре… мы говорим о Транскаспийской железной дороге, там есть много железных дорог, газопроводов, нефтепроводов, экспорт электроэнергии. Во всей этой инфраструктуре могут участвовать разные инвесторы", - сказал Пашинян.

По части России, премьер отметил, что Ереван надеется на скорейшее восстановление железной дороги в районе Ерасха и Ахурика, а также участка в Иджеване.

Пашинян еще раз заявил, что сам "маршрут Трампа" создает новые возможности для других стран в разных сферах и они могут ею воспользоваться.

Напомним, 8 августа 2025 г. в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.

