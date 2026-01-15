В Азербайджане введен запрет на распространение в сети контента, нарушающего нормы общественной морали

В Азербайджане вступил в силу запрет на распространение на сайтах и в социальных сетях информации о действиях, демонстрируемых публично и нарушающих нормы морали.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в закон "Об информации, информатизации и защите информации".

Так, запрещается распространение в социальных сетях и на сайтах информации о действиях, оскорбляющих общественную нравственность и выражающих открытое неуважение к обществу в случае их массовой демонстрации, а именно - непристойные выражения или жесты, создающие такое впечатление, либо демонстрация частей тела в форме, противоречащей нормам человеческой морали и национально-духовным ценностям.