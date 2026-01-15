Президент утвердил новые требования к разминированию в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новые правила проведения работ по разминированию на территории города Шуша.

Как сообщает Report, соответствующие поправки внесены в закон "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша".

Согласно изменениям, в случае обнаружения объекта, представляющего культурную или историческую ценность, в процессе разминирования работы должны быть немедленно приостановлены.

О находке необходимо сообщить в уполномоченный орган. Решение о возобновлении работ будет приниматься этим же органом.

Кроме того, в зонах, имеющих историческое и археологическое значение, разминирование будет проводиться исключительно с участием представителя данного органа.