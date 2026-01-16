​​​​​​​Азербайджан определил курс культурного развития до 2040 года - ПОДРОБНОСТИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил долгосрочную стратегию развития культурной сферы страны - «Концепцию культуры Азербайджанской Республики «Культура Азербайджана - 2040».

Документ определяет основные направления государственной культурной политики на ближайшие 15 лет и охватывает вопросы сохранения культурного наследия, развития творческих индустрий, модернизации инфраструктуры, а также продвижения азербайджанской культуры на международном уровне. Концепция направлена на формирование устойчивой, конкурентоспособной и открытой культурной среды, отвечающей современным вызовам и глобальным процессам.

Концепция направлена на формирование устойчивой, конкурентоспособной и открытой культурной среды, отвечающей современным вызовам и глобальным процессам.

В кратком изложении документа отмечается, что полное восстановление территориальной целостности и государственной суверенности Азербайджанской Республики обусловливает формирование новой национальной идеологии и соответствующей культурной политики на основе концепции азербайджанства, разработанной Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

Подчеркивается, что современная модель азербайджанской культуры создаёт условия для более широкого и творческого участия личности в культурной жизни, способствуя более эффективному достижению стратегических целей и задач государства в социальной, политической, экономической и других сферах. Подобная модель выступает одним из основных инструментов формирования динамичного, инклюзивного общества, основанного на принципах социальной справедливости, а также превращения страны в пространство с конкурентоспособным человеческим капиталом и инновациями.

В кратком изложении также отмечается, что современная модель азербайджанской культуры, помимо того, что отвечает на глобальные вызовы, обеспечивает сохранение национально-нравственных ценностей и в этом контексте Концепция задаёт новое стратегическое видение развития национальной культуры и для успешной реализации Концепции и эффективного функционирования современной модели культуры необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, внедрение современных форм управления, использование актуальных социально-экономических подходов и обеспечение согласованной деятельности.

Концепция предусматривает формирование современной модели азербайджанской культуры, в которой культура становится неотъемлемой частью образа жизни каждого человека. При этом сохраняется фундаментальный характер культурных ценностей, одновременно обеспечивается их функциональность с применением современных инструментов и технологий. Особое внимание уделяется интеграции культуры с наукой, образованием и инновационными процессами, что способствует развитию общества и государства.

В целом же в рамках Концепции современная модель азербайджанской культуры предусматривает следующее - направление на сохранение как культурного разнообразия, так и единства азербайджанского общества, а также на максимально полное использование потенциала всех сфер культуры. Обеспечивается всесторонняя доступность культуры - географическая, цифровая, физическая и экономическая, что делает её ближе к каждому человеку. В условиях глобализации Концепция акцентирует сохранение национальной идентичности и национально-нравственных ценностей, а также традиционных форм общения в эпоху стремительной цифровизации. Кроме того, предусматривается активное расширение участия азербайджанской культуры в международном культурном обмене, что укрепит её присутствие на мировой арене и будет способствовать продвижению страны в глобальном культурном пространстве.

Для всего вышеперечисленного необходимо осуществлять систематическую и целенаправленную работу по эффективному использованию всех сфер культуры, а также основных инструментов, способствующих повышению её функциональности - таких как культурные и креативные индустрии, культурная дипломатия, цифровизация и другие. В рамках Концепции особое внимание уделяется развитию и укреплению азербайджанского языка, формированию культуры поведения и культуры знаний, поддержке и популяризации литературы, развитию различных видов искусства, а также сохранению и продвижению культурного наследия.

Отметим, что в рамках Концепции под «культурными ценностями Азербайджана» понимаются национально-нравственные ценности, принципы терпимости, значение азербайджанского языка, уникальность и индивидуальность личности, доступность культуры для всех, ценности, закреплённые в государственных символах, историческое сознание, государственность и национальное единство, а также верховенство права, справедливость, равенство, свобода и другие общечеловеческие ценности.

Подчеркнем, что Концепция предусматривает поэтапную реализацию мероприятий на основе соответствующих планов действий. Первый этап охватывает период с 2026 по 2030 годы, второй этап - с 2031 по 2035 годы, а третий этап - с 2036 по 2040 годы. При этом план мероприятий для каждого последующего этапа разрабатывается с учётом оценки результатов выполнения плана предыдущего этапа.

В рамках Концепции предусматривается разработка проектов следующих государственных программ: программа развития азербайджанского языка и литературы; программа по сохранению культурного и природного наследия Азербайджана; программа развития искусства; программа развития аудиовизуальной индустрии; программа развития культуры поведения и информационной культуры; а также программа развития культурной и креативной индустрии.

Кроме того, одной из ключевых целей Концепции является обеспечение культурного возвращения Азербайджана на его историческую территорию, восстановление историко-культурного наследия азербайджанского народа, подвергшегося разрушению и уничтожению, а также восстановление региональной роли азербайджанского языка как объединяющего фактора. Таким образом организованное культурное участие будет играть важную роль в эффективном обеспечении региональных интересов Азербайджана и укреплении дружественных отношений с соседними странами.

Реализация Концепции «Культура Азербайджана -2040» закладывает прочный фундамент для устойчивого развития культурной сферы страны, усиления международного присутствия Азербайджана в культурной сфере и повышения роли культуры как стратегического ресурса государства. Системный подход к развитию всех направлений культуры, гармоничное сочетание традиций и современных практик, а также активное вовлечение общества надежно обеспечат сохранение национальных ценностей, формирование конкурентоспособной и открытой культурной среды и укрепление идентичности азербайджанского народа.

Отметим, что Министерству культуры АР поручено осуществлять координацию мер, предусмотренных в Концепции; раз в год информировать Президента о состоянии реализации предусмотренных мер. Мониторинг и оценку исполнения мер, предусмотренных в Концепции, поручено осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Министерства культуры АР.

В дальнейшем 1news.az будет подробно рассказывать о ключевых направлениях Концепции «Культура Азербайджана - 2040».