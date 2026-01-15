Пашинян: Армения готова обеспечить беспрепятственное общение между Азербайджаном и Нахчываном

Армения подтверждает свою политическую волю в согласованных рамках обеспечить беспрепятственное общение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, передает Арменпресс.

«Хочу подчеркнуть и подтвердить нашу политическую волю: в согласованных рамках мы готовы, настроены и обязательно будем двигаться в этом направлении, в том числе в обеспечении беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой в соответствии с принципами, о которых мы неоднократно говорили. Наш настрой таков, что и здесь мы должны выйти за рамки логики конфликта и перейти к нормальной, мирной атмосфере и образу мышления», — сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что этот процесс не будет быстрым ни в Армении, ни в Азербайджане, поскольку в обществах все еще сохраняются дискурсы, сформированные затянувшимся конфликтом. В качестве примера он привел заявления, распространяющиеся вокруг импорта топлива, когда обе стороны выдвигают взаимные обвинения в использовании топлива в «военных целях».

«Мы должны зафиксировать, что в случае как Армении, так и Азербайджана существующий дискурс уже не соответствует сегодняшним реалиям, и именно это я имею в виду. В то же время, обвинять людей тоже неправильно, потому что логику, которая вращалась около 35 лет или более, нельзя остановить одним действием или одним рычагом, одним тормозом. Поэтому мы должны принять более практичный подход, сосредоточиться на работе, потому что практические выгоды от мира могут быть гораздо эффективнее, чем бесконечные дебаты вокруг различных тезисов, сомнений или вызовов», — сказал Пашинян.