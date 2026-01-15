В Азербайджане выплачено 25 миллионов манатов по обязательному страхованию

В прошлом году ГФСЗ выплатил 25 миллионов манатов по обязательному страхованию.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на пресс-конференции по итогам 2025 года заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Зака Мирзаев.

По его словам, в 2025 году по вопросам страхования поступило в общей сложности 11 тысяч обращений:

«В то же время были осуществлены единовременные выплаты 17 794 лицам, инвалидность которых была установлена в связи с событиями, произошедшими до 2 августа 1997 года. В зависимости от степени инвалидности размер этих выплат составил 4400, 6600 и 8800 манатов. В целом на эти цели было израсходовано 115,2 миллиона манатов», - отметил он.