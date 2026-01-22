 Каменная летопись веры: памятники Кавказской Албании - ФОТО | 1news.az | Новости
Каменная летопись веры: памятники Кавказской Албании - ФОТО

First News Media08:57 - Сегодня
Каменная летопись веры: памятники Кавказской Албании - ФОТО

На территории нашей страны сосредоточено множество памятников истории и архитектуры, каждый из которых является ценным свидетельством прошлого.

Эти сооружения отражают разные эпохи, культуры и цивилизации, оставившие свой след на этой земле, и во многом не имеют аналогов. Их уникальность заключается не только в возрасте, но и в художественных, конструктивных и духовных особенностях. Особое место среди этого богатого наследия занимают раннехристианские памятники относящиеся к архитектурному наследию Кавказкой Албании, сохранившиеся до наших дней. Они являются важным доказательством глубоких исторических корней христианства в регионе и представляют собой исключительную ценность для мировой культуры.

Одним из уникальных мест на территории Азербайджана, где сосредоточены уникальные храмы, является Заповедник Авейдаг площадью 3613 гектаров. Он по праву считается исключительным пространством, где природный ландшафт и многовековая история существуют в неразрывном единстве.

В его состав входят три филиала — Дамчылы, Гёязань и Юхары-Аскипара, каждый из которых хранит собственные археологические и культурные свидетельства прошлого. Прогулка по этим местам напоминает путешествие во времени, где за каждым поворотом открываются новые страницы истории и ощущение особой гармонии. Главной доминантой заповедника является гора Авейдаг — одна из вершин Малого Кавказа. На её склонах и вершине сохранилось около тридцати пещер и святилищ, использовавшихся человеком на протяжении различных исторических эпох.

Особое место среди памятников заповедника занимает церковь, расположенная на одной из доминирующих высот заповедника. По мнению исследователей, она была возведена в период V–VII веков и относится к числу редких образцов раннехристианской архитектуры региона. Храм находится на высоте 922 метров над уровнем моря, и именно это возвышенное положение придаёт ему особый характер, усиливая ощущение оторванности от повседневного мира и подчёркивая его духовное предназначение. Панорамы, открывающиеся с этой точки, лишь усиливают впечатление уединения и внутренней сосредоточенности.

С архитектурной точки зрения храм представляет собой интересное сооружение: снаружи он имеет строгую прямоугольную форму, тогда как внутреннее пространство решено в овально-круглой композиции. Узкие вытянутые оконные проёмы органично вписаны в общий облик постройки и обеспечивают мягкое, рассеянное освещение интерьера.

Конструктивно здание состоит из двух нефов, выложенных из местного камня. Северная часть перекрыта сводом, в то время как южная завершена коническим куполом, что придаёт постройке выразительный силуэт. Внутреннее убранство украшено орнаментальными мотивами, представляющими значительный интерес для специалистов, изучающих художественные традиции Кавказской Албании.

При возведении стен использовались галтан и речной камень, а кровля была выполнена из обожжённой черепицы. Подобный подбор материалов и строительных приёмов свидетельствует о высоком уровне мастерства зодчих и отражает особенности албанской архитектурной школы.

Название горы имеет символическое значение. Считается, что «Авейдаг» происходит от «Айевдаг» — «гора, на которой дом Луны». Ещё древнегреческий географ Страбон писал, что албаны поклонялись Луне. Это было характерно и для древних тюркских народов, у которых существовало понятие «Ай-Тенгри» — «Божество Луны».

Историк Г. Гейбуллаев отмечал, что храм мог быть возведён в честь греческой богини Селены, а слово «Авей» у древних тюрков также означало «Дом Луны». Таким образом, строительство христианского храма на этом месте стало продолжением традиции возводить святыни на уже почитаемых культовых территориях.

Албанский храм по праву относится к числу наиболее ценных и значимых памятников наследия Кавказской Албании. Его архитектурный облик формировался на стыке эпох и традиций, вбирая в себя как каноны раннего христианского зодчества, так и отголоски более древних, дохристианских культов. В композиции и деталях сооружения отчётливо прослеживается влияние античного мира — прежде всего римских и греческих архитектурных приёмов, адаптированных к местным условиям и мировоззрению.

Непосредственно рядом с храмом располагается древнее кладбище, где сохранились массивные надгробные плиты, украшенные характерными орнаментами албанской традиции. Среди них особенно примечательны изображения лотоса, который являлся одним из символов албанцев, а также восьмилепестковая розетка, трактуемая как солнечный знак. Эти декоративные мотивы не только украшают надгробия, но и несут в себе глубокий символический смысл, отражая представления древнего населения о мире и сакральном.

В 2023–2024 годах на территории заповедника были проведены археологические исследования под руководством кандидата исторических наук, доцента Шамиля Наджафова. Работы велись как внутри самого храма, так и в пределах прилегающей к нему территории. Основной задачей раскопок стало уточнение архитектурных особенностей сооружения, его датировки, а также сопоставление выявленных захоронений с конкретными историческими периодами.

В ходе исследований археологами был обнаружен скелет, захороненный в соответствии с христианским погребальным обрядом; рядом с ним находился наконечник стрелы. В другом захоронении была найдена медная монета — дирхем периода правления Эльханида Абага-хана, отчеканенный в Тебризе в 1265 году. Известно, что монеты этого времени нередко украшались изображением христианского креста и содержали надпись: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, единого Бога». Всего на территории двора храма зафиксировано 34 надгробия, что делает этот комплекс важным источником для изучения религиозной и культурной истории региона.

Албанский храм относится к числу бесценных памятников Кавказской Албании. Его архитектура сочетает черты христианского зодчества и элементы дохристианских культов, где заметно влияние римских и греческих традиций.

Не менее важную роль в историческом и духовном ландшафте этой местности играют пещеры, расположенные у подножия горы. Всего здесь насчитывается около десяти пещер, при этом часть из них имеет искусственное происхождение и была доработана человеком. В разные исторические периоды эти природные и полу-природные укрытия служили жилищем и временным пристанищем для людей, обеспечивая защиту от природных условий и внешних угроз. Позднее пещеры получили новое назначение: их стали использовать монахи, превращая внутренние пространства в кельи для уединённой жизни, молитвы и духовных практик. Такое многофункциональное использование пещер на протяжении веков подчёркивает непрерывность жизни на этой территории и её особое значение как места духовного сосредоточения.

Сохранение бесценного наследия Кавказской Албании — это не только задача учёных и реставраторов, но и общий долг перед историей и будущими поколениями. Эти памятники хранят в себе память о ранних этапах христианства, о высоком уровне зодчества и духовной культуры, сформировавших уникальный облик региона. Бережное отношение к храмам, пещерам и археологическим комплексам позволяет не просто уберечь их от утраты, но и глубже понять многослойную историю этих земель. Лишь сохраняя и изучая это наследие, мы можем передать потомкам подлинное свидетельство цивилизации Кавказской Албании.

Автор Вахид Шукюров

