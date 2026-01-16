 Азербайджанский шахматист вернулся в Нью-Йорк | 1news.az | Новости
Азербайджанский шахматист вернулся в Нью-Йорк

First News Media16:34 - Сегодня
Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев первый турнир наступившего года проводит в США.

На днях в Нью-Йорке стартовал Marshall Winter Invitational, в который входят пять соревнований.

Мирзоев выступает на турнире с гроссмейстерской нормой, куда заявились в общей сложности десять шахматистов. Участники играют по круговой системе и после двух туров в активе Мирзоева два очка.

Он сыграл вничью с Самругом Нараянаном из США, а затем с другим американцем – Кироном Гриффитом.

Также в соревновании принимают участие шахматисты из Украины, Литвы и Турции. Отметим, что А.Мирзоев в 2024 году уже играл в Нью-Йорке, а в прошлом году также выступал на американском континенте – на Кубе и Багамах.

Ниджат

