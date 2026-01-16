 Xiaomi представляет серию REDMI Note 15: REDMI Titan Durability и передовые возможности съёмки - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Xiaomi представляет серию REDMI Note 15: REDMI Titan Durability и передовые возможности съёмки - ФОТО

First News Media16:47 - Сегодня
Xiaomi представляет серию REDMI Note 15: REDMI Titan Durability и передовые возможности съёмки - ФОТО

Xiaomi объявила о глобальном запуске серии REDMI Note 15, в которую вошли пять моделей: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro и REDMI Note 15.

Объединённая концепцией REDMI Titan Durability, новая линейка сочетает длительное время автономной работы, усиленную защиту при падениях, повышенную устойчивость к воде и пыли, а также обновлённые возможности мобильной фотографии, флагманский уровень производительности и целостный пользовательский опыт.

Помимо смартфонов серии REDMI Note 15, Xiaomi также представила Mijia Smart Audio Glasses и REDMI Buds 8 Lite, продолжая расширять собственную экосистему умных устройств.

REDMI Titan Durability — надёжность, созданная для повседневных испытаний

Охватывая все модели линейки, REDMI Titan Durability объединяет длительное время автономной работы, усиленную защиту при падениях и комплексную защиту от воды и пыли, формируя новый стандарт надёжности для серии REDMI Note. Лидерами по уровню защиты стали REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G, при этом все устройства серии разработаны с учётом реальных сценариев повседневного использования.

В основе обновлений лежит улучшенный аккумуляторный опыт. REDMI Note 15 Pro+ 5G оснащён кремний-углеродным (SiC) аккумулятором ёмкостью 6 500 мА·ч с содержанием SiC 10%,¹ поддержкой 100W HyperCharge³ и 22,5W реверсивной зарядки⁴, обеспечивая флагманскую автономность и сверхбыструю зарядку. Технология SiC-аккумуляторов, впервые применённая в серии REDMI Note, позволяет достичь более высокой плотности энергии в компактном корпусе. Во всех моделях Pro аккумуляторы SiC работают в связке с системой управления питанием Xiaomi Surge, сохраняя не менее 80% ёмкости после 1 600 циклов зарядки, что эквивалентно примерно шести годам стандартного использования

Несмотря на ультратонкий корпус толщиной 7,35 мм,²¹ , REDMI Note 15 получил увеличенный аккумулятор ёмкостью 6 000 мА·ч.¹ Поддержка реверсивной зарядки мощностью 22,5W или 18W (в зависимости от модели) добавляет удобства и гибкости в повседневной эксплуатации.⁴

Конструктивная прочность также значительно усилена. REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5Gполучили сертификацию SGS Premium Performance,⁵ подтверждающую устойчивость к падениям, сдавливанию и изгибам. Основанные на архитектуре REDMI Titan Structure, эти модели объединяют высокопрочную материнскую плату, усиленную среднюю раму и многослойную систему амортизации, дополненную стеклом Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 — всё это обеспечивает сертифицированную защиту от падений с высоты до 2,5 метра.⁷

Кроме того, REDMI Note 15 Pro+ 5G оснащён сверхпрочнейшей задней панелью из стекловолокна,²² повышающей поглощение ударов без увеличения веса устройства.³¹ Остальные модели линейки имеют прочную конструкцию, прошедшую тест SGS Comprehensive Shock and Drop-Resistance,⁶ что гарантирует надёжную защиту в реальных условиях.

Для комплексной повседневной защиты серия REDMI Note 15 устанавливает новый уровень устойчивости к воде и пыли. REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G соответствуют стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K⁸ и сертифицированы для работы при погружении на глубину до 2 метров в течение 24 часов.⁹ Подтверждённые сертификатом TÜV SÜD Smartphone Water-Resistant Endurance,¹⁰ эти модели оснащены 17 высокоточных водозащитных элементов, обеспечивающих долгосрочную надёжность.

Модели REDMI Note 15 Pro и REDMI Note 15 также получили улучшенную защиту от воды и пыли, рассчитанную на брызги, проливы и сложные условия эксплуатации. Во всей линейке технология Wet Touch 2.0 гарантирует отзывчивость дисплея даже при влажных пальцах или мокром экране, обеспечивая комфортное использование в повседневных ситуациях.

Улучшенная система камер с продвинутыми AI-возможностями

Серия REDMI Note 15 получила комплексное обновление системы камер, ориентированное на высокую чёткость каждого кадра. Сочетая высокоразрешающие сенсоры, универсальные фокусные расстояния и расширенные AI-возможности съёмки, линейка предлагает один из самых продвинутых фотоопытов в своём сегменте.

В центре обновлений — REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G, оснащённые новой 200-МП камерой ультрачёткости на базе дебютирующего в мире 200-МП сенсора HPE. Крупный сенсор 1/1,4″, оптический уровень зума 2× и 4× внутри сенсора, технология DAG HDR с тремя фокусными расстояниями и продвинутая AI-обработка обеспечивают детализированные и реалистичные снимки в самых разных условиях освещения.

Модели Pro поддерживают пять фокусных расстояний от 23 до 92 мм с использованием одного объектива, обеспечивая гибкость при съёмке пейзажей, уличных сцен, портретов и макро-кадров. В свою очередь, REDMI Note 15 5G и REDMI Note 15 оснащены 108-МП камерой сверхчёткости с 3× оптическим уровнем зума, охватывающим диапазон от широкого угла до портретных планов.

Во всей серии возможности съёмки расширены за счёт креативных и AI-инструментов, включая алгоритм ультрачёткого портрета, Dynamic Shots 2.0 для эффектов движения и удобное редактирование с прямой публикацией в Instagram.²³ Обработка изображений стала ещё проще: модели REDMI Note 15 Pro получили AI Creativity Assistant,¹¹ а REDMI Note 15 — набор AI-инструментов для редактирования изображений,¹² ориентированных на повседневное творчество.

По всей линейке поддерживаются функции AI Remove Reflection и AI Beautify, позволяющие удалять блики и улучшать снимки одним касанием.

Повышенная производительность и интеллектуальная связь

Помимо надёжности и возможностей съёмки, серия REDMI Note 15 предлагает сбалансированную производительность для широкого спектра сценариев использования. Флагман линейки — REDMI Note 15 Pro+ 5G — работает на базе мобильной платформы Snapdragon® 7s Gen 4 и впервые для серии REDMI Note получил систему охлаждения Xiaomi IceLoop. Это единственное решение с LHP-охлаждением в своём ценовом сегменте, обеспечивающее в три раза более эффективный теплоотвод.³¹

Во всей линейке используются новые поколения процессоров Snapdragon и MediaTek, обеспечивающие более высокую производительность, плавную графику и улучшенную энергоэффективность. Все модели поддерживают Google Gemini¹³ и Circle to Search with Google¹⁴, предлагая персонализированное взаимодействие и удобный поиск. В старшей модели REDMI Note 15 Pro+ 5G дополнительно реализована платформа Xiaomi HyperAI¹², расширяющая возможности интеллектуальных AI-сценариев.¹²

Для улучшенной связи в моделях Pro впервые представлена флагманская технология Xiaomi Offline Communication¹⁵, позволяющая передавать голосовые сообщения на расстояние до нескольких километров даже при отсутствии сети. REDMI Note 15 Pro+ 5G также оснащён модулем Xiaomi Surge T1S Tuner, обеспечивающим более стабильное и надёжное соединение по Wi-Fi, Bluetooth®, GPS и сотовым сетям.³¹

Иммерсивный опыт: большой дисплей и мощный звук

Серия REDMI Note 15 предлагает улучшенный визуальный опыт за счёт увеличенных дисплеев и повышенной чёткости изображения. REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G оснащены экранами диагональю 6,83 дюйма, тогда как REDMI Note 15 Pro и REDMI Note 15 получили 6,77-дюймовые дисплеи, обеспечивающие широкий, практически безрамочный обзор. Пиковая яркость до 3 200 нит, PWM-димминг 3840 Гц и тройная сертификация защиты зрения гарантируют отличную читаемость и комфорт при любом освещении.

Аудиовозможности также были существенно улучшены. REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G поддерживают усиление громкости до 400%,¹⁶ а остальные модели серии — до 300%, обеспечивая более громкий и чистый звук при просмотре видео, прослушивании музыки и в играх.¹⁷

Ориентированная на потребности пользователей по всему миру, серия REDMI Note 15 предлагает сбалансированное сочетание надёжности, фотовозможностей, производительности и качества дисплея. Основанная на концепции REDMI Titan Durability, линейка рассчитана на интенсивное повседневное использование, обеспечивая высокое качество съёмки, плавную работу и целостный пользовательский опыт.

Доступность и цены

Смартфоны Redmi Note 15 Series уже доступны в продаже по следующим рекомендованным ценам:

· Redmi Note 15 6+128 GBот 489,99 AZN

· Redmi Note 15 8+256 GBот 579,99 AZN

· Redmi Note 15 Pro 8+256 GBот 719,99 AZN

· Redmi Note 15 Pro 12+512 GBот 869,99 AZN

· Redmi Note 15 Pro 5G 8+256 GBот 819,99 AZN

· Redmi Note 15 Pro+ 5G 8+256 GBот 1 019,99 AZN

· Redmi Note 15 Pro+ 5G 12+512 GBот 1 219,99 AZN

Устройства представлены в официальных розничных сетях Kontakt, Irshad, Baku Electronics и Soliton.

Рекомендуем следить за обновлениями в магазинах-партнёрах и на официальных онлайн-площадках, чтобы быть в курсе актуальных предложений и доступности моделей.

REDMI Note 15 Series Quick Specs

Pro - модели:

REDMI Note 15 Pro+ 5G

REDMI Note 15 Pro 5G

REDMI Note 15 Pro

Дизайн

· Цвета:¹⁸ Mocha Brown, Glacier Blue, Black

· Габариты:²⁵

163,34 × 78,31 × 8,47 мм (Mocha Brown)

163,34 × 78,31 × 8,19 мм (Black, Glacier Blue)

· Вес:²⁵

208,0 г (Mocha Brown)

207,1 г (Black, Glacier Blue)

· Защита от воды и пыли: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

· Цвета:¹⁸ Titanium Color¹⁹, Glacier Blue, Mist Purple, Black

· Габариты: 163,61 × 78,09 × 7,96 мм²⁵

· Вес: 210 г²⁵

· Защита от воды и пыли: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

· Цвета:¹⁸ Titanium Color¹⁹, Glacier Blue, Black

· Габариты: 163,22 × 76,29 × 7,96 мм²⁵

· Вес: 195 г²⁵

· Защита от воды и пыли: IP65

Камера

· Основная камера: 200 МП

· Зум: 2× / 4× оптического уровня (телефото)

· OIS: оптическая стабилизация изображения

· Диафрагма: f/1.7

· Пиксели: 2,24 мкм, объединение 16-в-1

· Размер сенсора: 1/1,4″

· Объектив: 7P

· Сверхширокоугольная камера: 8 МП, f/2.2

· Фронтальная камера: 32 МП, f/2.2

· Основная камера: 200 МП

· Зум: 2× / 4× оптического уровня (телефото)

· OIS: оптическая стабилизация изображения

· Диафрагма: f/1.7

· Пиксели: 2,24 мкм, объединение 16-в-1

· Размер сенсора: 1/1,4″

· Объектив: 7P

· Сверхширокоугольная камера: 8 МП, f/2.2

· Фронтальная камера: 20 МП, f/2.2

· Основная камера: 200 МП

· Зум: 2× / 4× оптического уровня (телефото)

· OIS: оптическая стабилизация изображения

· Диафрагма: f/1.7

· Пиксели: 2,24 мкм, объединение 16-в-1

· Размер сенсора: 1/1,4″

· Объектив: 7P

· Сверхширокоугольная камера: 8 МП, f/2.2

· Фронтальная камера: 32 МП, f/2.2

AI-функции

Xiaomi HyperAI¹²

· AI-написание текстов

· AI-распознавание речи

· AI-переводчик

· AI-поиск

· AI-динамические обои

· AI-ассистент для творчества¹¹

· и другие интеллектуальные AI-функции

Интеграция с Google

· Google Gemini¹³

· Circle to Search с Google¹⁴

· AI-ассистент для творчества¹¹
AI Erase Pro — умное удаление объектов
AI Remove Reflection — удаление отражений
AI Image Expansion — расширение изображения
AI Sky — замена неба
AI Bokeh — портретный эффект боке
AI Cutouts — умные вырезы объектов
AI Image Enhancement — улучшение изображения
AI Beautify — улучшение портретов
AI Film — кинематографические эффекты
и другие AI-функции

· Интеграция с Google
Google Gemini¹³
Circle to Search с Google¹⁴

· AI-ассистент для творчества¹¹
Умное удаление объектов
Удаление отражений
Расширение изображения
Замена неба
Эффект боке
Улучшение изображения
Улучшение портретов
Кинематографические эффекты
и другие AI-функции

· Интеграция с Google
Google Gemini¹³
Поиск по кругу с Google¹⁴

Дисплей

· 6,83″ AMOLED-дисплей CrystalRes

· Разрешение: 1,5K (2772 × 1280)

· Частота обновления: до 120 Гц

· Яркость: до 3200 нит (пиковая)

· Глубина цвета: 12 бит

· Контрастность: 8 000 000:1

· Широкий цветовой охват DCI-P3

· Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2

· Частота опроса сенсора: до 480 Гц

· Мгновенная частота опроса сенсора: 2560 Гц²⁶
HDR10+ | Dolby Vision®

· ШИМ-затемнение 3840 Гц | автоматическая регулировка яркости с 16 000 уровнями

· Сертификации TÜV Rheinland
Низкий уровень синего света (аппаратное решение)
Отсутствие мерцания
Поддержка циркадных ритмов

· 6,83″ AMOLED-дисплей CrystalRes

· Разрешение: 1,5K (2772 × 1280)

· Частота обновления: до 120 Гц

· Яркость: до 3200 нит (пиковая)

· Глубина цвета: 12 бит

· Контрастность: 8 000 000:1

· Широкий цветовой охват DCI-P3

· Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2

· Частота опроса сенсора: до 480 Гц

· Мгновенная частота опроса сенсора: 2560 Гц²⁶
HDR10+ | Dolby Vision®

· ШИМ-затемнение 3840 Гц | автоматическая регулировка яркости с 16 000 уровнями

· Сертификации TÜV Rheinland
Низкий уровень синего света (аппаратное решение)
Отсутствие мерцания
Поддержка циркадных ритмов

· 6,77″ AMOLED-дисплей

· Разрешение: 2392 × 1080

· Частота обновления: до 120 Гц

· Яркость: до 3200 нит (пиковая)

· Глубина цвета: 12 бит

· Контрастность: 8 000 000:1

· Широкий цветовой охват DCI-P3

· Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2

· Частота опроса сенсора: 240 Гц

· ШИМ-затемнение 3840 Гц | автоматическая регулировка яркости с 16 000 уровнями

· Сертификации TÜV Rheinland
Низкий уровень синего света (аппаратное решение)
Отсутствие мерцания
Поддержка циркадных ритмов

Производительность

· Snapdragon® 7s Gen 4 Mobile Platform

· 4nm manufacturing process technology

· CPU: Octa-core processor, up to 2.7GHz

· GPU: Adreno GPU

· LPDDR4X + UFS2.2 storage

· 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB²⁰

· Xiaomi Offline Communication¹⁵

· Xiaomi Surge T1S Tuner

· Powered by Xiaomi HyperOS²⁷

· MediaTek Dimensity 7400-Ultra

· 4nm manufacturing process technology

· CPU: Octa-core processor, up to 2.6GHz

· GPU: Mali-G615

· LPDDR4X + UFS2.2 storage

· 8GB + 256GB, 8GB + 512GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB²⁰

· Xiaomi Offline Communication¹⁵

· Powered by Xiaomi HyperOS²⁷

· MediaTek Helio G200-Ultra

· 6nm manufacturing process technology

· CPU: Octa-core processor, up to 2.2GHz

· GPU: Mali-G57 MC2

· LPDDR4X + UFS2.2 storage

· 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB²⁰

· Xiaomi Offline Communication¹⁵

· Powered by Xiaomi HyperOS²⁷

Аккумулятор и зарядка

· Аккумулятор 6500 мА·ч (тип.)

· Кремний-углеродный аккумулятор

· Турбозарядка HyperCharge мощностью 100 Вт³

· Обратная зарядка мощностью 22,5 Вт⁴

· Аккумулятор 6580 мА·ч (тип.)

· Кремний-углеродный аккумулятор

· Турбозарядка мощностью 45 Вт³

· Обратная зарядка мощностью 22,5 Вт⁴

· Аккумулятор 6500 мА·ч (тип.)

· Кремний-углеродный аккумулятор

· Турбозарядка мощностью 45 Вт³

· Обратная зарядка мощностью 18 Вт⁴

Аудио

· Двойные динамики

· Усиление громкости до 400%¹⁶

· Dolby Atmos® | Hi-Res

· Двойные динамики

· Усиление громкости до 400%¹⁶

· Dolby Atmos® | Hi-Res

· Двойные динамики

· Усиление громкости до 300%¹⁷

· Dolby Atmos® | Hi-Res

Связь и подключение

· Поддержка Wi-Fi 6E²⁸

· Две SIM-карты (nano-SIM + nano-SIM или nano-SIM + eSIM)³²

· Поддержка NFC²⁹

· Bluetooth® 5.4

· 2G: GSM: 2/3/5/8

· 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19

· 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71

· 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48

· 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/77/78

· Поддержка Wi-Fi 6²⁸

· Две SIM-карты (nano-SIM+nano

· SIM или nano-SIM+eSIM)³²

· Поддержка NFC²⁹

· Bluetooth®5.4

· 2G:GSM:2/3/5/8

· 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19

· 4G:LTEFDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71

· 4G:LTE TDD:38/40/41/42/48

· 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/77/78

· Wi-Fi:2.4GHz|5GHz
nano-SIM1+гибридный слот(nano-SIMилиmicroSD)

· ПоддержкаNFC²⁹

· Bluetooth®5.3

· 2G:GSM:850/900/1800/1900MHz

· 3G:WCDMA:1/2/4/5/8/6/19

· 4G:LTEFDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66

· 4G:LTE TDD:38/40/41

Безопасность

· Встроенный в экран сканер отпечатка пальца

· AI-разблокировка по лицу

· Встроенный в экран сканер отпечатка пальца

· AI-разблокировка по лицу

· Встроенный в экран сканер отпечатка пальца

· AI-разблокировка по лицу

Базовые модели:

REDMI Note 15

Дизайн

Цвета¹⁸: Glacier Blue, Purple, Forest Green, Black

Габариты
164,03 мм × 75,42 мм × 7,94 мм²⁵

Вес
183,7 г²⁵

Защита
Пыле- и влагозащита по стандарту IP64⁸

Камера

· Камера
108 Мп основная камера
3× телеобъектив с оптическим уровнем зума
Диафрагма f/1.7
Размер пикселя: 0,64 мкм, 9-в-1 (1,92 мкм)
Размер сенсора: 1/1.67″
6P-линза

· Камера глубины
2 Мп
Диафрагма f/2.4

· Фронтальная камера
20 Мп
Диафрагма f/2.2

AI-функции

· AI-инструменты для редактирования изображений¹²
Умное удаление объектов
Удаление отражений
Замена неба
Эффект боке
Улучшение портретов

· Интеграция с Google
Google Gemini¹³
Поиск по кругу с Google¹⁴

Дисплей

· 6,77″ AMOLED-дисплей

· Разрешение: 2392 × 1080

· Частота обновления: до 120 Гц

· Яркость: до 3200 нит (пиковая)

· Глубина цвета: 12 бит

· Контрастность: 8 000 000:1

· Широкий цветовой охват DCI-P3

· Частота опроса сенсора: 240 Гц

· ШИМ-затемнение 3840 Гц | автоматическая регулировка яркости с 16 000 уровнями

· Сертификации TÜV Rheinland
Низкий уровень синего света (аппаратное решение)
Отсутствие мерцания
Поддержка циркадных ритмов

Производительность

· Мобильная платформа MediaTek Helio G100-Ultra

· Технологический процесс: 6 нм

· Процессор: восьмиядерный, до 2,2 ГГц

· Графический процессор: Mali-G57 MC2

· Память: LPDDR4X + UFS 2.2
Конфигурации памяти:
6 ГБ + 128 ГБ
8 ГБ + 128 ГБ
8 ГБ + 256 ГБ
8 ГБ + 512 ГБ²⁰

Операционная система
Работает на базе Xiaomi HyperOS²⁷

Аккумулятор и зарядка

· Аккумулятор 6000 мА·ч (тип.)

· Турбозарядка мощностью 33 Вт³

· Обратная зарядка мощностью 18 Вт⁴

Aудио

· Двойные динамики

· Усиление громкости до 300%¹⁷

· Dolby Atmos® | Hi-Res

Связь и подключение

· Wi-Fi:2.4GHz|5GHz

· nano-SIM1+гибридныйслот(nano-SIMилиmicroSD)

· ПоддержкаNFC²⁹

· Bluetooth®5.3

· 2G:GSM:850/900/1800/1900MHz

· 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19

· 4G:LTEFDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66

· 4G:LTETDD:38/40/41

Безопасность

· Сканер отпечатка пальца, встроенный в экран

· AI-разблокировка по лицу

Дисклеймеры

¹ Типовая ёмкость аккумулятора: REDMI Note 15 Pro+ 5G — 6 500 мА·ч; REDMI Note 15 Pro 5G — 6 580 мА·ч; REDMI Note 15 Pro — 6 500 мА·ч; REDMI Note 15 5G — 5 520 мА·ч; REDMI Note 15 — 6 000 мА·ч.

² Основано на теоретических расчётах и данных тестирования Xiaomi Internal Labs, моделирующих ежедневное использование (полный цикл зарядки и разрядки каждые 1,5 дня). Аккумулятор сохраняет 80% и более ёмкости после 1 600 циклов зарядки, что соответствует более чем 6 годам стандартного использования. Фактические результаты могут отличаться.

³ Наличие адаптера питания в комплекте зависит от региона. Уточняйте у локального продавца.

⁴ Поддержка проводной реверсивной зарядки до 22,5 Вт (REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G) или 18 Вт (REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G и REDMI Note 15). Совместимость подтверждена тестами Xiaomi Internal Labs. Фактическая производительность может варьироваться.

⁵ Устройство получило сертификацию SGS 5-Stars Premium Performance, подтверждающую устойчивость к падениям, изгибу и сдавливанию. Несмотря на это, устройство остаётся уязвимым при падениях.

⁶ Устройство прошло тест SGS Comprehensive Shock & Drop-Resistance.

⁷ Устойчивость к падению с высоты до 2,5 м подтверждена SGS при лабораторных условиях. Фактические результаты могут отличаться.

⁸ Водонепроницаемость и пылезащита подтверждены только в лабораторных условиях и не соответствуют обычным условиям эксплуатации. Гарантия не покрывает повреждения, вызванные жидкостью вне тестовых условий.

⁹ Условия тестирования включают погружение в пресную воду на глубину до 2 м на срок до 24 часов при разнице температур не более 5°C.

¹⁰ Устройство прошло сертификацию TÜV SÜD Smartphone Water-Resistant Endurance (номер сертификата: Z2GCN 099551 0585 / 0584 Rev.00). Водозащита не является постоянной и может снижаться со временем.

¹¹ Некоторые функции AI Creativity Assistant требуют подключения к интернету и могут отличаться в зависимости от версии ПО и приложения «Галерея».

¹² Доступность AI-функций зависит от региона и модели. Требуется подключение к интернету.

¹³ Google и Gemini являются товарными знаками Google LLC. Доступность и совместимость могут различаться.

¹⁴ Функция доступна на отдельных устройствах и требует подключения к интернету. Результаты могут отличаться.

¹⁵ Xiaomi Offline Communication требует SIM-карту и авторизованный аккаунт Xiaomi. Поддерживает голосовую связь на расстоянии до нескольких километров в открытых условиях. Не предназначена для экстренной связи.

¹⁶ Данные получены в сравнении с предыдущим поколением соответствующих моделей.

¹⁷ Данные тестирования Xiaomi Internal Labs. Увеличение громкости до 300% означает 17 уровней громкости вместо 15.

¹⁸ Доступность цветов и материалов зависит от региона.

¹⁹ Термин Titanium Color обозначает только цвет и внешний вид, а не использование титана или его сплавов.

²⁰ Фактически доступный объём памяти меньше заявленного из-за системных файлов и предустановленного ПО.

²¹ Данные Xiaomi Internal Labs. Толщина: Black и Glacier Blue — 7,35 мм; Mist Purple — 7,4 мм (без учёта выступа камеры).

²² Задняя панель из стекловолокна доступна в цветах Black и Glacier Blue.

²³ Функция доступна через OTA-обновление. Доступность зависит от версии ПО и модели.

²⁴ Цены и промо-акции могут отличаться в зависимости от рынка, налогов и сборов.

²⁵ Данные Xiaomi Internal Labs, фактические результаты могут отличаться.

²⁶ Функция активируется в режиме Game Turbo.

²⁷ Доступность функций Xiaomi HyperOS зависит от региона, версии ПО и модели устройства.

²⁸ Поддержка Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6 зависит от региона и локальной инфраструктуры.

²⁹ Доступность NFC зависит от рынка.

³⁰ Поддержка сетей и диапазонов зависит от региона и оператора.

³¹ Данные Xiaomi Internal Labs, сравнение с REDMI Note 14 Pro+ 5G.

³² Использование eSIM требует тарифного плана оператора. Доступность зависит от страны и оператора.

³³ Доступные партнёры продаж и промо-акции зависят от рынка.

О компании Xiaomi

Xiaomi Corporation была основана в апреле 2010 года и 9 июля 2018 года вышла на Основную площадку Гонконгской фондовой биржи (1810.HK). Xiaomi — компания в сфере потребительской электроники и умного производства, в основе экосистемы которой лежат смартфоны и умные устройства, объединённые IoT-платформой.

Следуя миссии «быть друзьями с пользователями и самой крутой компанией в их сердцах», Xiaomi непрерывно инвестирует в инновации, высокое качество пользовательского опыта и операционную эффективность, создавая отличные продукты по честным ценам, чтобы технологии улучшали жизнь людей по всему миру.

Xiaomi входит в число ведущих мировых производителей смартфонов. По состоянию на сентябрь 2025 года количество глобальных ежемесячных активных пользователей достигло 741,7 млн (включая смартфоны и планшеты). Платформа AIoT Xiaomi объединяет около 1 035,5 млн подключённых устройств (за исключением смартфонов, ноутбуков и планшетов).

В октябре 2023 года Xiaomi обновила стратегию до экосистемы «Human × Car × Home», объединяющей персональные устройства, умный дом и автомобили. Продукты Xiaomi представлены более чем в 100 странах и регионах мира. В июле 2025 года компания седьмой год подряд вошла в список Fortune Global 500, заняв 297-е место.

Xiaomi является компонентом индексов Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index и Hang Seng China 50 Index.

На правах рекламы

Поделиться:
315

Актуально

Экономика

Ильхам Алиев сменил главу правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское ...

Общество

Кто он – новый председатель правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское ...

Мнение

Формула безопасности Президента Ильхама Алиева - «Этическая Realpolitik»

Общество

Другой Катар: Что скрывается за пределами Дохи? - ФОТО

Общество

Азербайджан и UN-Habitat переходят к активной фазе подготовки WUF13

Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен на Военном мемориальном кладбище - ФОТО

Водитель «BakuBus» отказался управлять транспортным средством - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Кто он – новый председатель правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» - Досье

Выбор редактора

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Известный телекомментатор: У Азербайджана – лучший гимн среди стран «Формулы-1» - ВИДЕО

Местами снег и сильный ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Азербайджане у пары, имеющий 8 внуков, родился 10-ый ребенок - ВИДЕО

До 17° тепла - синоптики рассказали о погоде в воскресенье

Последние новости

Мюнхенская конференция отменила приглашение главе МИД Ирана

Сегодня, 19:30

Мать и четверо детей репатриированы из Сирии в Азербайджан

Сегодня, 19:15

«Ирада жива, её удерживают в мире джиннов»: Убивший возлюбленную бизнесмен невменяем или симулирует?

Сегодня, 19:00

Зеленский: Подписание соглашения может состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе

Сегодня, 18:45

Азербайджан и UN-Habitat переходят к активной фазе подготовки WUF13

Сегодня, 18:30

В Азербайджане отцам предоставят оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка

Сегодня, 18:15

Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев похоронен на Военном мемориальном кладбище - ФОТО

Сегодня, 18:02

​​​​​​​В Баку торжественно отметили 110-летие со дня рождения Рашида Бейбутов – ФОТО

Сегодня, 17:48

Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс

Сегодня, 17:45

Водитель «BakuBus» отказался управлять транспортным средством - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:43

Кто он – новый председатель правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» - Досье

Сегодня, 17:41

​​​​​​​В Турции ютубер убил двоих своих детей и покончил с собой - ФОТО

Сегодня, 17:28

Ильхам Алиев сменил главу правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство»

Сегодня, 17:23

Надежда Исмайлова награждена орденом «Шохрет»

Сегодня, 17:20

Пашинян пропустит экономический форум в Давосе

Сегодня, 17:17

Компанию «Atena» уличили в нарушении правил конкуренции

Сегодня, 17:07

Формула безопасности Президента Ильхама Алиева - «Этическая Realpolitik»

Сегодня, 17:01

Парижская заявка Азербайджана на «Большой шлем»

Сегодня, 17:00

В Баку завершилась конференция БИГ, посвященная репрессиям в отношении нацменьшинств в Индии

Сегодня, 16:50

Xiaomi представляет серию REDMI Note 15: REDMI Titan Durability и передовые возможности съёмки - ФОТО

Сегодня, 16:47
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43