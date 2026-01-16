Xiaomi представляет серию REDMI Note 15: REDMI Titan Durability и передовые возможности съёмки - ФОТО

Xiaomi объявила о глобальном запуске серии REDMI Note 15, в которую вошли пять моделей: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro и REDMI Note 15.

Объединённая концепцией REDMI Titan Durability, новая линейка сочетает длительное время автономной работы, усиленную защиту при падениях, повышенную устойчивость к воде и пыли, а также обновлённые возможности мобильной фотографии, флагманский уровень производительности и целостный пользовательский опыт.

Помимо смартфонов серии REDMI Note 15, Xiaomi также представила Mijia Smart Audio Glasses и REDMI Buds 8 Lite, продолжая расширять собственную экосистему умных устройств.



REDMI Titan Durability — надёжность, созданная для повседневных испытаний

Охватывая все модели линейки, REDMI Titan Durability объединяет длительное время автономной работы, усиленную защиту при падениях и комплексную защиту от воды и пыли, формируя новый стандарт надёжности для серии REDMI Note. Лидерами по уровню защиты стали REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G, при этом все устройства серии разработаны с учётом реальных сценариев повседневного использования.

В основе обновлений лежит улучшенный аккумуляторный опыт. REDMI Note 15 Pro+ 5G оснащён кремний-углеродным (SiC) аккумулятором ёмкостью 6 500 мА·ч с содержанием SiC 10%,¹ поддержкой 100W HyperCharge³ и 22,5W реверсивной зарядки⁴, обеспечивая флагманскую автономность и сверхбыструю зарядку. Технология SiC-аккумуляторов, впервые применённая в серии REDMI Note, позволяет достичь более высокой плотности энергии в компактном корпусе. Во всех моделях Pro аккумуляторы SiC работают в связке с системой управления питанием Xiaomi Surge, сохраняя не менее 80% ёмкости после 1 600 циклов зарядки, что эквивалентно примерно шести годам стандартного использования.²

Несмотря на ультратонкий корпус толщиной 7,35 мм,²¹ , REDMI Note 15 получил увеличенный аккумулятор ёмкостью 6 000 мА·ч.¹ Поддержка реверсивной зарядки мощностью 22,5W или 18W (в зависимости от модели) добавляет удобства и гибкости в повседневной эксплуатации.⁴

Конструктивная прочность также значительно усилена. REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5Gполучили сертификацию SGS Premium Performance,⁵ подтверждающую устойчивость к падениям, сдавливанию и изгибам. Основанные на архитектуре REDMI Titan Structure, эти модели объединяют высокопрочную материнскую плату, усиленную среднюю раму и многослойную систему амортизации, дополненную стеклом Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 — всё это обеспечивает сертифицированную защиту от падений с высоты до 2,5 метра.⁷

Кроме того, REDMI Note 15 Pro+ 5G оснащён сверхпрочнейшей задней панелью из стекловолокна,²² повышающей поглощение ударов без увеличения веса устройства.³¹ Остальные модели линейки имеют прочную конструкцию, прошедшую тест SGS Comprehensive Shock and Drop-Resistance,⁶ что гарантирует надёжную защиту в реальных условиях.

Для комплексной повседневной защиты серия REDMI Note 15 устанавливает новый уровень устойчивости к воде и пыли. REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G соответствуют стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K⁸ и сертифицированы для работы при погружении на глубину до 2 метров в течение 24 часов.⁹ Подтверждённые сертификатом TÜV SÜD Smartphone Water-Resistant Endurance,¹⁰ эти модели оснащены 17 высокоточных водозащитных элементов, обеспечивающих долгосрочную надёжность.

Модели REDMI Note 15 Pro и REDMI Note 15 также получили улучшенную защиту от воды и пыли, рассчитанную на брызги, проливы и сложные условия эксплуатации. Во всей линейке технология Wet Touch 2.0 гарантирует отзывчивость дисплея даже при влажных пальцах или мокром экране, обеспечивая комфортное использование в повседневных ситуациях.

Улучшенная система камер с продвинутыми AI-возможностями

Серия REDMI Note 15 получила комплексное обновление системы камер, ориентированное на высокую чёткость каждого кадра. Сочетая высокоразрешающие сенсоры, универсальные фокусные расстояния и расширенные AI-возможности съёмки, линейка предлагает один из самых продвинутых фотоопытов в своём сегменте.

В центре обновлений — REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G, оснащённые новой 200-МП камерой ультрачёткости на базе дебютирующего в мире 200-МП сенсора HPE. Крупный сенсор 1/1,4″, оптический уровень зума 2× и 4× внутри сенсора, технология DAG HDR с тремя фокусными расстояниями и продвинутая AI-обработка обеспечивают детализированные и реалистичные снимки в самых разных условиях освещения.

Модели Pro поддерживают пять фокусных расстояний от 23 до 92 мм с использованием одного объектива, обеспечивая гибкость при съёмке пейзажей, уличных сцен, портретов и макро-кадров. В свою очередь, REDMI Note 15 5G и REDMI Note 15 оснащены 108-МП камерой сверхчёткости с 3× оптическим уровнем зума, охватывающим диапазон от широкого угла до портретных планов.

Во всей серии возможности съёмки расширены за счёт креативных и AI-инструментов, включая алгоритм ультрачёткого портрета, Dynamic Shots 2.0 для эффектов движения и удобное редактирование с прямой публикацией в Instagram.²³ Обработка изображений стала ещё проще: модели REDMI Note 15 Pro получили AI Creativity Assistant,¹¹ а REDMI Note 15 — набор AI-инструментов для редактирования изображений,¹² ориентированных на повседневное творчество.

По всей линейке поддерживаются функции AI Remove Reflection и AI Beautify, позволяющие удалять блики и улучшать снимки одним касанием.





Повышенная производительность и интеллектуальная связь

Помимо надёжности и возможностей съёмки, серия REDMI Note 15 предлагает сбалансированную производительность для широкого спектра сценариев использования. Флагман линейки — REDMI Note 15 Pro+ 5G — работает на базе мобильной платформы Snapdragon® 7s Gen 4 и впервые для серии REDMI Note получил систему охлаждения Xiaomi IceLoop. Это единственное решение с LHP-охлаждением в своём ценовом сегменте, обеспечивающее в три раза более эффективный теплоотвод.³¹

Во всей линейке используются новые поколения процессоров Snapdragon и MediaTek, обеспечивающие более высокую производительность, плавную графику и улучшенную энергоэффективность. Все модели поддерживают Google Gemini¹³ и Circle to Search with Google¹⁴, предлагая персонализированное взаимодействие и удобный поиск. В старшей модели REDMI Note 15 Pro+ 5G дополнительно реализована платформа Xiaomi HyperAI¹², расширяющая возможности интеллектуальных AI-сценариев.¹²

Для улучшенной связи в моделях Pro впервые представлена флагманская технология Xiaomi Offline Communication¹⁵, позволяющая передавать голосовые сообщения на расстояние до нескольких километров даже при отсутствии сети. REDMI Note 15 Pro+ 5G также оснащён модулем Xiaomi Surge T1S Tuner, обеспечивающим более стабильное и надёжное соединение по Wi-Fi, Bluetooth®, GPS и сотовым сетям.³¹

Иммерсивный опыт: большой дисплей и мощный звук

Серия REDMI Note 15 предлагает улучшенный визуальный опыт за счёт увеличенных дисплеев и повышенной чёткости изображения. REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G оснащены экранами диагональю 6,83 дюйма, тогда как REDMI Note 15 Pro и REDMI Note 15 получили 6,77-дюймовые дисплеи, обеспечивающие широкий, практически безрамочный обзор. Пиковая яркость до 3 200 нит, PWM-димминг 3840 Гц и тройная сертификация защиты зрения гарантируют отличную читаемость и комфорт при любом освещении.

Аудиовозможности также были существенно улучшены. REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G поддерживают усиление громкости до 400%,¹⁶ а остальные модели серии — до 300%, обеспечивая более громкий и чистый звук при просмотре видео, прослушивании музыки и в играх.¹⁷

Ориентированная на потребности пользователей по всему миру, серия REDMI Note 15 предлагает сбалансированное сочетание надёжности, фотовозможностей, производительности и качества дисплея. Основанная на концепции REDMI Titan Durability, линейка рассчитана на интенсивное повседневное использование, обеспечивая высокое качество съёмки, плавную работу и целостный пользовательский опыт.





Доступность и цены

Смартфоны Redmi Note 15 Series уже доступны в продаже по следующим рекомендованным ценам:

· Redmi Note 15 6+128 GB — от 489,99 AZN

· Redmi Note 15 8+256 GB — от 579,99 AZN

· Redmi Note 15 Pro 8+256 GB — от 719,99 AZN

· Redmi Note 15 Pro 12+512 GB — от 869,99 AZN

· Redmi Note 15 Pro 5G 8+256 GB — от 819,99 AZN

· Redmi Note 15 Pro+ 5G 8+256 GB — от 1 019,99 AZN

· Redmi Note 15 Pro+ 5G 12+512 GB — от 1 219,99 AZN

Устройства представлены в официальных розничных сетях Kontakt, Irshad, Baku Electronics и Soliton.

Рекомендуем следить за обновлениями в магазинах-партнёрах и на официальных онлайн-площадках, чтобы быть в курсе актуальных предложений и доступности моделей.



REDMI Note 15 Series Quick Specs

Pro - модели:

REDMI Note 15 Pro+ 5G REDMI Note 15 Pro 5G REDMI Note 15 Pro Дизайн · Цвета:¹⁸ Mocha Brown, Glacier Blue, Black · Габариты:²⁵ 163,34 × 78,31 × 8,47 мм (Mocha Brown) 163,34 × 78,31 × 8,19 мм (Black, Glacier Blue) · Вес:²⁵ 208,0 г (Mocha Brown) 207,1 г (Black, Glacier Blue) · Защита от воды и пыли: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K⁸ · Цвета:¹⁸ Titanium Color¹⁹, Glacier Blue, Mist Purple, Black · Габариты: 163,61 × 78,09 × 7,96 мм²⁵ · Вес: 210 г²⁵ · Защита от воды и пыли: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K⁸ · Цвета:¹⁸ Titanium Color¹⁹, Glacier Blue, Black · Габариты: 163,22 × 76,29 × 7,96 мм²⁵ · Вес: 195 г²⁵ · Защита от воды и пыли: IP65⁸ Камера · Основная камера: 200 МП · Зум: 2× / 4× оптического уровня (телефото) · OIS: оптическая стабилизация изображения · Диафрагма: f/1.7 · Пиксели: 2,24 мкм, объединение 16-в-1 · Размер сенсора: 1/1,4″ · Объектив: 7P · Сверхширокоугольная камера: 8 МП, f/2.2 · Фронтальная камера: 32 МП, f/2.2 · Основная камера: 200 МП · Зум: 2× / 4× оптического уровня (телефото) · OIS: оптическая стабилизация изображения · Диафрагма: f/1.7 · Пиксели: 2,24 мкм, объединение 16-в-1 · Размер сенсора: 1/1,4″ · Объектив: 7P · Сверхширокоугольная камера: 8 МП, f/2.2 · Фронтальная камера: 20 МП, f/2.2 · Основная камера: 200 МП · Зум: 2× / 4× оптического уровня (телефото) · OIS: оптическая стабилизация изображения · Диафрагма: f/1.7 · Пиксели: 2,24 мкм, объединение 16-в-1 · Размер сенсора: 1/1,4″ · Объектив: 7P · Сверхширокоугольная камера: 8 МП, f/2.2 · Фронтальная камера: 32 МП, f/2.2 AI-функции Xiaomi HyperAI¹² · AI-написание текстов · AI-распознавание речи · AI-переводчик · AI-поиск · AI-динамические обои · AI-ассистент для творчества¹¹ · и другие интеллектуальные AI-функции Интеграция с Google · Google Gemini¹³ · Circle to Search с Google¹⁴ · AI-ассистент для творчества¹¹

AI Erase Pro — умное удаление объектов

AI Remove Reflection — удаление отражений

AI Image Expansion — расширение изображения

AI Sky — замена неба

AI Bokeh — портретный эффект боке

AI Cutouts — умные вырезы объектов

AI Image Enhancement — улучшение изображения

AI Beautify — улучшение портретов

AI Film — кинематографические эффекты

и другие AI-функции · Интеграция с Google

Google Gemini¹³

Circle to Search с Google¹⁴ · AI-ассистент для творчества¹¹

Умное удаление объектов

Удаление отражений

Расширение изображения

Замена неба

Эффект боке

Улучшение изображения

Улучшение портретов

Кинематографические эффекты

и другие AI-функции · Интеграция с Google

Google Gemini¹³

Поиск по кругу с Google¹⁴ Дисплей · 6,83″ AMOLED-дисплей CrystalRes · Разрешение: 1,5K (2772 × 1280) · Частота обновления: до 120 Гц · Яркость: до 3200 нит (пиковая) · Глубина цвета: 12 бит · Контрастность: 8 000 000:1 · Широкий цветовой охват DCI-P3 · Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 · Частота опроса сенсора: до 480 Гц · Мгновенная частота опроса сенсора: 2560 Гц²⁶

HDR10+ | Dolby Vision® · ШИМ-затемнение 3840 Гц | автоматическая регулировка яркости с 16 000 уровнями · Сертификации TÜV Rheinland

Низкий уровень синего света (аппаратное решение)

Отсутствие мерцания

Поддержка циркадных ритмов · 6,83″ AMOLED-дисплей CrystalRes · Разрешение: 1,5K (2772 × 1280) · Частота обновления: до 120 Гц · Яркость: до 3200 нит (пиковая) · Глубина цвета: 12 бит · Контрастность: 8 000 000:1 · Широкий цветовой охват DCI-P3 · Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 · Частота опроса сенсора: до 480 Гц · Мгновенная частота опроса сенсора: 2560 Гц²⁶

HDR10+ | Dolby Vision® · ШИМ-затемнение 3840 Гц | автоматическая регулировка яркости с 16 000 уровнями · Сертификации TÜV Rheinland

Низкий уровень синего света (аппаратное решение)

Отсутствие мерцания

Поддержка циркадных ритмов · 6,77″ AMOLED-дисплей · Разрешение: 2392 × 1080 · Частота обновления: до 120 Гц · Яркость: до 3200 нит (пиковая) · Глубина цвета: 12 бит · Контрастность: 8 000 000:1 · Широкий цветовой охват DCI-P3 · Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 · Частота опроса сенсора: 240 Гц · ШИМ-затемнение 3840 Гц | автоматическая регулировка яркости с 16 000 уровнями · Сертификации TÜV Rheinland

Низкий уровень синего света (аппаратное решение)

Отсутствие мерцания

Поддержка циркадных ритмов Производительность · Snapdragon® 7s Gen 4 Mobile Platform · 4nm manufacturing process technology · CPU: Octa-core processor, up to 2.7GHz · GPU: Adreno GPU · LPDDR4X + UFS2.2 storage · 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB²⁰ · Xiaomi Offline Communication¹⁵ · Xiaomi Surge T1S Tuner · Powered by Xiaomi HyperOS²⁷ · MediaTek Dimensity 7400-Ultra · 4nm manufacturing process technology · CPU: Octa-core processor, up to 2.6GHz · GPU: Mali-G615 · LPDDR4X + UFS2.2 storage · 8GB + 256GB, 8GB + 512GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB²⁰ · Xiaomi Offline Communication¹⁵ · Powered by Xiaomi HyperOS²⁷ · MediaTek Helio G200-Ultra · 6nm manufacturing process technology · CPU: Octa-core processor, up to 2.2GHz · GPU: Mali-G57 MC2 · LPDDR4X + UFS2.2 storage · 8GB + 256GB, 12GB + 256GB, 12GB + 512GB²⁰ · Xiaomi Offline Communication¹⁵ · Powered by Xiaomi HyperOS²⁷ Аккумулятор и зарядка · Аккумулятор 6500 мА·ч (тип.) · Кремний-углеродный аккумулятор · Турбозарядка HyperCharge мощностью 100 Вт³ · Обратная зарядка мощностью 22,5 Вт⁴ · Аккумулятор 6580 мА·ч (тип.) · Кремний-углеродный аккумулятор · Турбозарядка мощностью 45 Вт³ · Обратная зарядка мощностью 22,5 Вт⁴ · Аккумулятор 6500 мА·ч (тип.) · Кремний-углеродный аккумулятор · Турбозарядка мощностью 45 Вт³ · Обратная зарядка мощностью 18 Вт⁴ Аудио · Двойные динамики · Усиление громкости до 400%¹⁶ · Dolby Atmos® | Hi-Res · Двойные динамики · Усиление громкости до 400%¹⁶ · Dolby Atmos® | Hi-Res · Двойные динамики · Усиление громкости до 300%¹⁷ · Dolby Atmos® | Hi-Res Связь и подключение · Поддержка Wi-Fi 6E²⁸ · Две SIM-карты (nano-SIM + nano-SIM или nano-SIM + eSIM)³² · Поддержка NFC²⁹ · Bluetooth® 5.4 · 2G: GSM: 2/3/5/8 · 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 · 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 · 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48 · 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/77/78 · Поддержка Wi-Fi 6²⁸ · Две SIM-карты (nano-SIM+nano · SIM или nano-SIM+eSIM)³² · Поддержка NFC²⁹ · Bluetooth®5.4 · 2G:GSM:2/3/5/8 · 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 · 4G:LTEFDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71 · 4G:LTE TDD:38/40/41/42/48 · 5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/77/78 · Wi-Fi:2.4GHz|5GHz

nano-SIM1+гибридный слот(nano-SIMилиmicroSD) · ПоддержкаNFC²⁹ · Bluetooth®5.3 · 2G:GSM:850/900/1800/1900MHz · 3G:WCDMA:1/2/4/5/8/6/19 · 4G:LTEFDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 · 4G:LTE TDD:38/40/41 Безопасность · Встроенный в экран сканер отпечатка пальца · AI-разблокировка по лицу · Встроенный в экран сканер отпечатка пальца · AI-разблокировка по лицу · Встроенный в экран сканер отпечатка пальца · AI-разблокировка по лицу

Базовые модели:

REDMI Note 15 Дизайн Цвета¹⁸: Glacier Blue, Purple, Forest Green, Black Габариты

164,03 мм × 75,42 мм × 7,94 мм²⁵ Вес

183,7 г²⁵ Защита

Пыле- и влагозащита по стандарту IP64⁸ Камера · Камера

108 Мп основная камера

3× телеобъектив с оптическим уровнем зума

Диафрагма f/1.7

Размер пикселя: 0,64 мкм, 9-в-1 (1,92 мкм)

Размер сенсора: 1/1.67″

6P-линза · Камера глубины

2 Мп

Диафрагма f/2.4 · Фронтальная камера

20 Мп

Диафрагма f/2.2 AI-функции · AI-инструменты для редактирования изображений¹²

Умное удаление объектов

Удаление отражений

Замена неба

Эффект боке

Улучшение портретов · Интеграция с Google

Google Gemini¹³

Поиск по кругу с Google¹⁴ Дисплей · 6,77″ AMOLED-дисплей · Разрешение: 2392 × 1080 · Частота обновления: до 120 Гц · Яркость: до 3200 нит (пиковая) · Глубина цвета: 12 бит · Контрастность: 8 000 000:1 · Широкий цветовой охват DCI-P3 · Частота опроса сенсора: 240 Гц · ШИМ-затемнение 3840 Гц | автоматическая регулировка яркости с 16 000 уровнями · Сертификации TÜV Rheinland

Низкий уровень синего света (аппаратное решение)

Отсутствие мерцания

Поддержка циркадных ритмов Производительность · Мобильная платформа MediaTek Helio G100-Ultra · Технологический процесс: 6 нм · Процессор: восьмиядерный, до 2,2 ГГц · Графический процессор: Mali-G57 MC2 · Память: LPDDR4X + UFS 2.2

Конфигурации памяти:

6 ГБ + 128 ГБ

8 ГБ + 128 ГБ

8 ГБ + 256 ГБ

8 ГБ + 512 ГБ²⁰ Операционная система

Работает на базе Xiaomi HyperOS²⁷ Аккумулятор и зарядка · Аккумулятор 6000 мА·ч (тип.) · Турбозарядка мощностью 33 Вт³ · Обратная зарядка мощностью 18 Вт⁴ Aудио · Двойные динамики · Усиление громкости до 300%¹⁷ · Dolby Atmos® | Hi-Res Связь и подключение · Wi-Fi:2.4GHz|5GHz · nano-SIM1+гибридныйслот(nano-SIMилиmicroSD) · ПоддержкаNFC²⁹ · Bluetooth®5.3 · 2G:GSM:850/900/1800/1900MHz · 3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19 · 4G:LTEFDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66 · 4G:LTETDD:38/40/41 Безопасность · Сканер отпечатка пальца, встроенный в экран · AI-разблокировка по лицу

Дисклеймеры

¹ Типовая ёмкость аккумулятора: REDMI Note 15 Pro+ 5G — 6 500 мА·ч; REDMI Note 15 Pro 5G — 6 580 мА·ч; REDMI Note 15 Pro — 6 500 мА·ч; REDMI Note 15 5G — 5 520 мА·ч; REDMI Note 15 — 6 000 мА·ч.

² Основано на теоретических расчётах и данных тестирования Xiaomi Internal Labs, моделирующих ежедневное использование (полный цикл зарядки и разрядки каждые 1,5 дня). Аккумулятор сохраняет 80% и более ёмкости после 1 600 циклов зарядки, что соответствует более чем 6 годам стандартного использования. Фактические результаты могут отличаться.

³ Наличие адаптера питания в комплекте зависит от региона. Уточняйте у локального продавца.

⁴ Поддержка проводной реверсивной зарядки до 22,5 Вт (REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G) или 18 Вт (REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G и REDMI Note 15). Совместимость подтверждена тестами Xiaomi Internal Labs. Фактическая производительность может варьироваться.

⁵ Устройство получило сертификацию SGS 5-Stars Premium Performance, подтверждающую устойчивость к падениям, изгибу и сдавливанию. Несмотря на это, устройство остаётся уязвимым при падениях.

⁶ Устройство прошло тест SGS Comprehensive Shock & Drop-Resistance.

⁷ Устойчивость к падению с высоты до 2,5 м подтверждена SGS при лабораторных условиях. Фактические результаты могут отличаться.

⁸ Водонепроницаемость и пылезащита подтверждены только в лабораторных условиях и не соответствуют обычным условиям эксплуатации. Гарантия не покрывает повреждения, вызванные жидкостью вне тестовых условий.

⁹ Условия тестирования включают погружение в пресную воду на глубину до 2 м на срок до 24 часов при разнице температур не более 5°C.

¹⁰ Устройство прошло сертификацию TÜV SÜD Smartphone Water-Resistant Endurance (номер сертификата: Z2GCN 099551 0585 / 0584 Rev.00). Водозащита не является постоянной и может снижаться со временем.

¹¹ Некоторые функции AI Creativity Assistant требуют подключения к интернету и могут отличаться в зависимости от версии ПО и приложения «Галерея».

¹² Доступность AI-функций зависит от региона и модели. Требуется подключение к интернету.

¹³ Google и Gemini являются товарными знаками Google LLC. Доступность и совместимость могут различаться.

¹⁴ Функция доступна на отдельных устройствах и требует подключения к интернету. Результаты могут отличаться.

¹⁵ Xiaomi Offline Communication требует SIM-карту и авторизованный аккаунт Xiaomi. Поддерживает голосовую связь на расстоянии до нескольких километров в открытых условиях. Не предназначена для экстренной связи.

¹⁶ Данные получены в сравнении с предыдущим поколением соответствующих моделей.

¹⁷ Данные тестирования Xiaomi Internal Labs. Увеличение громкости до 300% означает 17 уровней громкости вместо 15.

¹⁸ Доступность цветов и материалов зависит от региона.

¹⁹ Термин Titanium Color обозначает только цвет и внешний вид, а не использование титана или его сплавов.

²⁰ Фактически доступный объём памяти меньше заявленного из-за системных файлов и предустановленного ПО.

²¹ Данные Xiaomi Internal Labs. Толщина: Black и Glacier Blue — 7,35 мм; Mist Purple — 7,4 мм (без учёта выступа камеры).

²² Задняя панель из стекловолокна доступна в цветах Black и Glacier Blue.

²³ Функция доступна через OTA-обновление. Доступность зависит от версии ПО и модели.

²⁴ Цены и промо-акции могут отличаться в зависимости от рынка, налогов и сборов.

²⁵ Данные Xiaomi Internal Labs, фактические результаты могут отличаться.

²⁶ Функция активируется в режиме Game Turbo.

²⁷ Доступность функций Xiaomi HyperOS зависит от региона, версии ПО и модели устройства.

²⁸ Поддержка Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6 зависит от региона и локальной инфраструктуры.

²⁹ Доступность NFC зависит от рынка.

³⁰ Поддержка сетей и диапазонов зависит от региона и оператора.

³¹ Данные Xiaomi Internal Labs, сравнение с REDMI Note 14 Pro+ 5G.

³² Использование eSIM требует тарифного плана оператора. Доступность зависит от страны и оператора.

³³ Доступные партнёры продаж и промо-акции зависят от рынка.





О компании Xiaomi

Xiaomi Corporation была основана в апреле 2010 года и 9 июля 2018 года вышла на Основную площадку Гонконгской фондовой биржи (1810.HK). Xiaomi — компания в сфере потребительской электроники и умного производства, в основе экосистемы которой лежат смартфоны и умные устройства, объединённые IoT-платформой.

Следуя миссии «быть друзьями с пользователями и самой крутой компанией в их сердцах», Xiaomi непрерывно инвестирует в инновации, высокое качество пользовательского опыта и операционную эффективность, создавая отличные продукты по честным ценам, чтобы технологии улучшали жизнь людей по всему миру.

Xiaomi входит в число ведущих мировых производителей смартфонов. По состоянию на сентябрь 2025 года количество глобальных ежемесячных активных пользователей достигло 741,7 млн (включая смартфоны и планшеты). Платформа AIoT Xiaomi объединяет около 1 035,5 млн подключённых устройств (за исключением смартфонов, ноутбуков и планшетов).

В октябре 2023 года Xiaomi обновила стратегию до экосистемы «Human × Car × Home», объединяющей персональные устройства, умный дом и автомобили. Продукты Xiaomi представлены более чем в 100 странах и регионах мира. В июле 2025 года компания седьмой год подряд вошла в список Fortune Global 500, заняв 297-е место.

Xiaomi является компонентом индексов Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index и Hang Seng China 50 Index.

На правах рекламы