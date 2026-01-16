Компанию «Atena» уличили в нарушении правил конкуренции

В отношении ООО «Atena» возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в связи с действиями, классифицируемыми как недобросовестная конкуренция.

Об этом сообщила Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

Было отмечено, что предметом дела стало наличие признаков нарушения законодательства о конкуренции при производстве и реализации молочной продукции.

Рассмотрение дела завершено, и компании «Atena» даны соответствующие указания по устранению выявленных фактов недобросовестной конкуренции и недопущению их повторения в будущем.

Источник: Qafqazinfo