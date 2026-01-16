Кто он – новый председатель правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» - Досье

Как уже сообщалось распоряжением Президента Ильхама Алиева Афган Сулейман оглу Джалилов назначен председателем правления ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

Афган Джалилов родился в 1978 году. В 1995–2001 годах он обучался в Азербайджанском государственном экономическом университете, где получил степень бакалавра по специальности «Регулирование экономики», а затем с отличием окончил магистратуру по специальности «Ценообразование и формирование цен».

В 2002–2005 годах работал в Департаменте рыночных операций Национального банка Азербайджана.

В 2005–2013 годах занимал ряд руководящих должностей в ОАО «AGBank», включая посты начальника отдела методологии, директора департамента развития и генерального директора по финансовому контролю. В 2013 году был назначен заместителем председателя Правления банка, а в 2016–2020 годах занимал должность председателя Правления ОАО «AGBank».

В 2021–2023 годах Афган Джалилов возглавлял Правление ООО «Азерпочт», находящегося в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

30 октября 2023 года был назначен заместителем председателя правления Государственного морского и портового агентства (ГМПА). До нынешнего назначения исполнял обязанности председателя правления ГМПА.







