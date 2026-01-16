 Буал Мониндер Сингх: Религиозные общины Индии живут в постоянной тревоге за свое будущее | 1news.az | Новости
Буал Мониндер Сингх: Религиозные общины Индии живут в постоянной тревоге за свое будущее

First News Media10:47 - Сегодня
В Индии - стране, позиционирующей себя как «крупнейшая демократия мира», на практике представители христианской, мусульманской, далитской, сикхской и других общин живут в атмосфере постоянной неопределенности и тревоги за свое будущее.

Об этом заявил председатель Федерации сикхов Буал Мониндер Сингх на конференции, посвященной репрессивной политике индийского правительства в отношении нацменьшинств в Индии.

По его словам, в Индии на протяжении десятилетий фиксируются серьезные нарушения прав человека, включая произвольные задержания, внесудебные казни, межобщинные столкновения на почве ненависти, случаи исчезновения людей, а также насилие в отношении женщин и детей.

Сингх подчеркнул, что подобная практика используется индийским государством не только для подавления инакомыслия, но и в отношении этнических и религиозных меньшинств. Он считает, что причины этого кроются в колониальном наследии британского периода, последствия которого до сих пор наиболее остро затрагивают уязвимые группы населения.

Он также поставил под сомнение образ Индии как «крупнейшей демократии мира», заявив, что на практике представители христианской, мусульманской, далитской, сикхской и других общин живут в условиях постоянной неопределенности и тревоги за свое будущее.

«С позиции сикхов наша цель - это свобода самовыражения, сохранение достоинства и право самостоятельно определять свою судьбу», - отметил он.

Источник: Report

