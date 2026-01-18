Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО

18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Шехидляр хиябаны почтил светлую память шехидов 20 Января.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

X X X

События 20 Января, вошедшие в историю азербайджанского народа как одна из самых трагических, скорбных, но вместе с тем и героических, доблестных страниц, стали символом борьбы за независимость и свободу, непоколебимой воли. В ту кровавую ночь ровно 36 лет назад патриотически настроенные сыны Азербайджана, для которых свобода, честь и достоинство родного края, народа были превыше всего, пожертвовали жизнью, взойдя на вершину шехидства. Тогда азербайджанский народ понес первые потери на пути к своей свободе и независимости. Отважные сыновья и дочери Родины, погибшие за свободу, вписали новую яркую страницу в героическую летопись нашего народа. Несмотря на то, что с кровавых событий, учиненных советскими войсками в Азербайджане, прошло уже много лет, наш народ не забывает горечь и боль тех страшных дней.

Политико-правовая оценка трагедии 20 Января была впервые дана именно благодаря Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Придя на следующий день после трагедии – 21 января 1990 года в постоянное представительство Азербайджана в Москве, Великий лидер продемонстрировал, что он вместе со своим народом. Он выступил с резким заявлением, осуждающим виновников этой трагедии, заявил, что произошедшее противозаконно, противоречит демократии, гуманизму, расценил случившееся как грубейшую политическую ошибку. Общенациональный лидер, который привлек внимание мира к страшной расправе над нашим народом, неоднократно заявлял, что трагедия 20 Января произошла в результате предательства тогдашнего руководства Азербайджана, расценивал это как чудовищное преступление. Тем самым Великий лидер еще раз доказал свою смелость, мужество, верность родному народу.

По инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева, вернувшегося на родину из Москвы в июле 1990 года, 21 ноября того же года Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики принял документ, в котором впервые была дана политико-правовая оценка трагедии 20 Января. Это решение вошло в историю как проявление решимости Великого лидера.

Но и после восстановления Азербайджаном независимости до 1993 года никто из находившихся в то время у власти не нашел в себе смелости раскрыть всю правду о трагических событиях. Лишь после возвращения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к руководству республикой была раскрыта истинная суть событий 20 Января в правовой плоскости. В 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка, названы имена виновников преступления. 20 Января был объявлен Днем всенародной скорби.

Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память жертв трагедии 20 Января. Их семьи, родные окружены всесторонней государственной заботой. Регулярно принимаются меры для обеспечения социальной защиты членов семей шехидов и инвалидов 20 Января. Создана законодательная база в области их пенсионного обеспечения, улучшения жилищных условий, повышения уровня жизни.

Душа Великого лидера, души всех шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны, обрели покой: под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Азербайджанская армия положила конец 30-летней армянской оккупации наших земель, суверенитет страны был полностью восстановлен. Сейчас на всех наших территориях с гордостью развевается трехцветный Флаг Азербайджана. В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы, успешно реализуется программа «Великое возвращение».

Полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана является доказательством того, что кровь всех шехидов, в том числе шехидов трагических событий 20 Января отмщена.