 Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО

First News Media13:34 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО

18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Шехидляр хиябаны почтил светлую память шехидов 20 Января.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

X X X

События 20 Января, вошедшие в историю азербайджанского народа как одна из самых трагических, скорбных, но вместе с тем и героических, доблестных страниц, стали символом борьбы за независимость и свободу, непоколебимой воли. В ту кровавую ночь ровно 36 лет назад патриотически настроенные сыны Азербайджана, для которых свобода, честь и достоинство родного края, народа были превыше всего, пожертвовали жизнью, взойдя на вершину шехидства. Тогда азербайджанский народ понес первые потери на пути к своей свободе и независимости. Отважные сыновья и дочери Родины, погибшие за свободу, вписали новую яркую страницу в героическую летопись нашего народа. Несмотря на то, что с кровавых событий, учиненных советскими войсками в Азербайджане, прошло уже много лет, наш народ не забывает горечь и боль тех страшных дней.

Политико-правовая оценка трагедии 20 Января была впервые дана именно благодаря Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Придя на следующий день после трагедии – 21 января 1990 года в постоянное представительство Азербайджана в Москве, Великий лидер продемонстрировал, что он вместе со своим народом. Он выступил с резким заявлением, осуждающим виновников этой трагедии, заявил, что произошедшее противозаконно, противоречит демократии, гуманизму, расценил случившееся как грубейшую политическую ошибку. Общенациональный лидер, который привлек внимание мира к страшной расправе над нашим народом, неоднократно заявлял, что трагедия 20 Января произошла в результате предательства тогдашнего руководства Азербайджана, расценивал это как чудовищное преступление. Тем самым Великий лидер еще раз доказал свою смелость, мужество, верность родному народу.

По инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева, вернувшегося на родину из Москвы в июле 1990 года, 21 ноября того же года Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики принял документ, в котором впервые была дана политико-правовая оценка трагедии 20 Января. Это решение вошло в историю как проявление решимости Великого лидера.

Но и после восстановления Азербайджаном независимости до 1993 года никто из находившихся в то время у власти не нашел в себе смелости раскрыть всю правду о трагических событиях. Лишь после возвращения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к руководству республикой была раскрыта истинная суть событий 20 Января в правовой плоскости. В 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка, названы имена виновников преступления. 20 Января был объявлен Днем всенародной скорби.

Азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память жертв трагедии 20 Января. Их семьи, родные окружены всесторонней государственной заботой. Регулярно принимаются меры для обеспечения социальной защиты членов семей шехидов и инвалидов 20 Января. Создана законодательная база в области их пенсионного обеспечения, улучшения жилищных условий, повышения уровня жизни.

Душа Великого лидера, души всех шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны, обрели покой: под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Азербайджанская армия положила конец 30-летней армянской оккупации наших земель, суверенитет страны был полностью восстановлен. Сейчас на всех наших территориях с гордостью развевается трехцветный Флаг Азербайджана. В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы, успешно реализуется программа «Великое возвращение».

Полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана является доказательством того, что кровь всех шехидов, в том числе шехидов трагических событий 20 Января отмщена.

Поделиться:
393

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО

Общество

Осадки и ветер - ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА

Общество

На границе Шамахинского и Агсуинского районов зафиксировано землетрясение - ...

Общество

В Музее современного искусства состоялось открытие выставки «Гейзер» - ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО

В Азербайджане отцам предоставят оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка

Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс

Надежда Исмайлова награждена орденом «Шохрет»

Выбор редактора

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района - ФОТО

В Азербайджане отцам предоставят оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка

Ильхам Алиев утвердил «Концепцию культуры АР «Культура Азербайджана – 2040»

Ильхам Алиев встретился в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар

Последние новости

Sky News: Британия никогда не согласится признать Гренландию частью США в обмен на отмену пошлин

Сегодня, 15:16

В Иране частично появился интернет

Сегодня, 15:06

Завершился районный (городской) этап республиканских предметных олимпиад

Сегодня, 15:02

На участке Агсуинского перевала затруднено движение автотранспорта - ФОТО

Сегодня, 14:16

Трамп предложил королю Иордании присоединиться к "Совету мира" по Газе

Сегодня, 14:11

Дорожная полиция призвала водителей использовать зимние шины

Сегодня, 13:57

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 13:45

Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО

Сегодня, 13:34

Самвела Карапетяна доставили в его особняк в Ереване

Сегодня, 13:18

Осадки и ветер - ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА

Сегодня, 13:00

В Штутгарте открылся «Дом Азербайджана» и воскресная школа - ФОТО

Сегодня, 12:52

МЧС провел учения по поисково-спасательным работам в снежную погоду - ФОТО

Сегодня, 12:41

Среди задержанных в Грузии иностранцев есть и граждане Азербайджана

Сегодня, 12:15

Высота снежного покрова в некоторых районах Азербайджана достигает 30-40 см – ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 11:55

Армия Сирии заняла крупнейшее нефтяное месторождение Эль-Омар

Сегодня, 11:45

СМИ: У Европы есть рычаги давления на США

Сегодня, 11:32

В Европарламенте считают невозможным одобрение торговой сделки ЕС и США из-за пошлин

Сегодня, 11:18

На границе Шамахинского и Агсуинского районов зафиксировано землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:47

Спасатели вытащили человека из ямы глубиной 6 метров в Хачмазе - ФОТО

Сегодня, 10:35

Послы стран ЕС проведут экстренное заседание из-за заявления Трампа

Сегодня, 10:05
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43