Движение «По-нашему» миллиардера Карапетяна зарегистрировало в Армении партию

Движение «По-нашему» российского бизнесмена Самвела Карапетяна зарегистрировало в Армении партию «Сильная Армения», сообщила ТАСС пресс-секретарь движения Марианна Каграманян.

«Члены движения «По-нашему», сформированного семьей владельца компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, зарегистрировали партию под названием «Сильная Армения». Согласно данным электронного реестра, партию «Сильная Армения» зарегистрировали Алексан Алексанян, Ашот Фарсян и Лена Матевосян. Все они являются членами этого движения», - сказала она.