Еврокомиссия в ответ на новые пошлины Трампа призвала к сдержанности

Еврокомиссия (ЕК) призвала США «к сдержанности и диалогу» в ответ на угрозы введения новых пошлин американским президентом Дональдом Трампом против сторонников территориальной целостности Дании.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

«ЕС рассчитывает избежать новых американских тарифов и не считает необходимым эскалацию напряженности в отношениях с США», - сказал он.

«Контакты с США продолжаются на всех уровнях. Иногда лучшая политика - это сдержанность и ответственное руководство ЕС», - сказал он.

Источник: ТАСС