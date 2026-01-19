 Кильский институт: Бремя пошлин США ложится на плечи американских покупателей | 1news.az | Новости
Кильский институт: Бремя пошлин США ложится на плечи американских покупателей

First News Media17:20 - Сегодня
Пошлины США обременяют не иностранных экспортеров, а саму американскую экономику. Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики.

Согласно исследованию, доходы американской таможенной службы в 2025 году увеличились примерно на $200 млрд. При этом только 4% из этой суммы принесли иностранные экспортеры, а 96% - легли бременем на американских покупателей, говорится в исследовании. Объем торговли резко сократился, однако экспортные цены не уменьшились.

В исследовании также указывается, что в долгосрочной перспективе американские компании столкнутся с уменьшением прибыли и повышением цен для потребителей из-за пошлин. Страны-экспортеры, ориентированные на рынок США, будут продавать меньше и столкнутся с необходимостью искать новые рынки.

Источник: ТАСС

