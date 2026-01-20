Ильхам Алиев: Сегодня ситуация в мире управляется не правом закона, а правом силы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает, что сегодня в международных отношениях право силы доминирует над правом закона.

«Сегодня международные отношения вступают в новую эру. Эру, в которой ситуацией управляет не право закона, а право силы. Мы можем наблюдать это в различных частях света», - заявил Ильхам Алиев в интервью Euronews.

По его словам, это говорит о том, что «каждая страна должна основывать свою стратегию и политику на потенциале, устанавливать хорошие отношения с как можно большим числом государств, в первую очередь внутри региона, а во вторую – на глобальном уровне, чего Азербайджану удалось достичь».

Глава государства подчеркнул, что все страны, включая Азербайджан, должны думать о стабильности вокруг их границ, за их пределами.

«Касательно Азербайджана, у нас нет каких-либо потенциальных рисков внутри страны. Все потенциальные риски могут возникнуть извне. Поэтому для нас стабильность в нашем соседстве – это то, о чем мы всегда думаем. И мы были обеспокоены в связи с некоторой дестабилизацией в Иране. Для нас стабильность, предсказуемость и мир в регионе – это самая большая ценность. Мы страдали от оккупации, от войны, от потерь тысяч людей, жертв. И сегодня стабильность и безопасность для каждой страны – это единственный способ добиться успеха», - отметил Президент.