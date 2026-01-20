Сотрудник «Азеришыг» о ситуации в Лерике: «Даже лошадь не может проехать» - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, в Лерикском районе из-за сильного снегопада нарушено электроснабжение в 80 населенных пунктах. Высота снежного покрова в районном центре достигает 40 см, в горных районах - до 80 см.

Сотрудники районного отделения ОАО «Азеришыг» публикуют в соцсетях кадры о том, с каким трудом им приходится передвигаться по сугробам, чтобы устранить неполадки в сети.

Как отмечалось в сообщении ОАО «Азеришыг», причиной ограничений в подаче электроэнергии является образование тяжелых снежных масс, в результате чего ломаются деревья, падающие на высоковольтные линии и вызывающие аварийные ситуации.

Кроме того, дополнительные трудности для сотрудников АО «Азеришыг» создает необходимость уборки поваленных деревьев. Несмотря на все сложности, в морозную и снежную погоду сотрудники организации на протяжении нескольких дней работают над устранением аварий.