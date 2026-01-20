Сын Дэвида и Виктории Бекхэм впервые откровенно рассказал о давлении родителей, унижениях и семейных интригах - ФОТО

Сын всемирно известного английского футболиста Дэвида Бекхэма и модного дизайнера Виктории Бекхэм (экс-солистка поп-группы Spice Girls – прим.ред.) Бруклин Бекхэм рассказал в Instagram Stories о семейном конфликте с родителями.

Б.Бекхэм отмечает, что молчал годами и прилагал все усилия, чтобы сохранить многие вопросы в тайне, с сожалением подчеркивая, что его родители и их команда продолжали обращаться к прессе, не оставив ему иного выбора, кроме как заговорить от своего имени и рассказать правду хотя бы о части лжи, которая была опубликована: «Я не хочу мириться со своей семьёй. Мною никто не управляет - я впервые в жизни встаю на защиту себя. На протяжении всей моей жизни родители контролировали то, как в прессе формировался образ нашей семьи. Показные публикации в социальных сетях, семейные мероприятия и неискренние отношения были неотъемлемой частью мира, в котором я родился. Недавно я своими глазами увидел, на какие крайности они готовы идти, чтобы размещать в медиа бесчисленные выдумки - чаще всего за счёт ни в чём не повинных людей - лишь бы поддерживать видимость благополучия. Но я верю, что правда всегда выходит наружу».

По словам Б.Бекхэма родители бесконечно пытались разрушить его отношения с американской актрисой Николой Пельтц отношения ещё задолго до свадьбы: «Это не прекращалось. Моя мама в самый последний момент отказалась шить платье для Николы, несмотря на то, как она ждала возможности надеть её дизайн, вынудив её в срочном порядке искать другое платье. За несколько недель до нашего важного дня родители неоднократно оказывали на меня давление и пытались подкупить, чтобы я подписал отказ от прав на своё имя, что затронуло бы меня, мою жену и наших будущих детей. Они настаивали, чтобы я подписал всё до даты свадьбы, поскольку тогда условия сделки вступали бы в силу. Моё упорство повлияло на их финансовые ожидания, и с тех пор они больше никогда не относились ко мне так же. Во время подготовки к свадьбе моя мама дошла до того, что назвала меня «чудовищем» из-за того, что мы с Николой решили посадить за наш стол мою бабушку и ее бабушку Николы. При этом у обоих наших родителей были свои собственные столы, расположенные рядом с нашим».

БРУКЛИН БЕКХЭМ С РОДИТЕЛЯМИ

«В ночь перед нашей свадьбой члены моей семьи сказали мне, что Никола «не наша кровь» и «не часть нашей семьи». С того момента, как я начал отстаивать себя в отношениях с семьёй, я постоянно сталкиваюсь с атаками со стороны родителей - как в личном пространстве, так и публично; по их распоряжению всё это передавалось в прессу. Даже мои братья пытались атаковать меня в социальных сетях, прежде чем в итоге неожиданно заблокировали меня прошлым летом» - рассказывает в Instagram Stories сын Дэвида и Виктории Бекхэм.

Бруклин Бекхэм отмечает, что мать сорвала первый танец с его женой, который был запланирован за несколько недель под романтическую песню о любви: «На глазах у 500 гостей Марк Энтони пригласил меня на сцену - по программе в этот момент должен был быть наш романтический танец с женой, но вместо этого там меня ждала мама. Она вела себя крайне неподобающе. Я никогда в жизни не чувствовал себя настолько неловко и униженно. Мы решили обновить наши свадебные клятвы, чтобы создать новые воспоминания о дне свадьбы - воспоминания, которые будут приносить нам радость и счастье, а не тревогу и стыд».

Б.Бекхэм рассказывает, что его жена постоянно сталкивалась с неуважением со стороны его семьи, несмотря на все их усилия быть единым целым: «Моя мама неоднократно приглашала в нашу жизнь женщин из моего прошлого таким образом, что это явно должно было заставить нас обоих чувствовать себя неловко. Несмотря на это, мы всё равно поехали в Лондон на день рождения моего отца и целую неделю оставались в нашем номере в отеле, пытаясь провести с ним время вместе, но нас игнорировали. Он отвергал все наши попытки, если только это не было на его большой вечеринке по случаю дня рождения с сотней гостей и камерами на каждом углу. Когда он наконец согласился меня увидеть, условием было то, чтобы Никола не приглашена. Это было как пощёчина. Позже, когда моя семья приехала в Лос-Анджелес, они полностью отказались меня видеть».

КАДР СО СВАДЬБЫ БРУКЛИНА БЕКХЭМА И НИКОЛЫ ПЕЛЬТЦ

По словам Б.Бекхэма его семья ценит публичное продвижение и одобрение больше всего: «Бренд Beckham всегда на первом месте. «Любовь» в семье определяется тем, сколько постов ты публикуешь в социальных сетях или как быстро бросаешь всё, чтобы прийти и позировать для семейной фотосессии, даже если это в ущерб нашим профессиональным обязанностям. Мы годами прилагали усилия, чтобы поддерживать каждый показ мод, каждую вечеринку и каждое мероприятие для прессы, демонстрируя «нашу идеальную семью». Но один раз, когда моя жена попросила мою маму помочь спасти бездомных собак во время пожаров в Лос-Анджелесе, мама отказалась».

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм подчеркивает, что утверждение о том, что им управляет жена, полностью перевёрнуто с ног на голову: «Большую часть жизни меня контролировали мои родители. Я рос с подавляющей тревогой. Впервые в жизни, с момента того, как я отошёл от семьи, эта тревога исчезла. Каждое утро я просыпаюсь с благодарностью за жизнь, которую сам выбрал, и ощущаю покой и облегчение. Мы с женой не хотим жизни, управляемой образом, прессой или манипуляциями. Всё, чего мы хотим - это мир, приватность и счастье для нас и нашей будущей семьи».

Отметим, что супруга Б.Бекхэма актриса Никола Пельтц является дочерью миллиардера Нельсона Пельтца, основателя Trian Fund Management и бывшего владельца компании по производству напитков Snapple.

НЕЛЬСОН И НИКОЛА ПЕЛЬТЦ

Многолетние слухи таблоидов подтвердились

Отметим, что заявление Б.Бекхэма подтверждает то, о чём британские таблоиды сообщали почти три года: между ним и его знаменитыми родителями существует серьёзный разлад. Напряжённость, по имеющимся данным, началась примерно в апреле 2022 года во время его свадьбы с Николой Пельтц, о которой Бруклин Бекхэм рассказывает в Stories. Свадебное платье стало первой точкой конфликта. Хотя обе стороны изначально преуменьшали сообщения о конфликте - Никола говорила Variety в 2022 году, что ателье Виктории просто не смогло выполнить заказ, а «не кто-то отказался» - новый рассказ Бруклина представляет ситуацию как намеренную отмену в последний момент, которая заставила его невесту судорожно искать выход.

С момента свадьбы Бруклин и Никола заметно отсутствовали на крупных семейных мероприятиях Бекхэмов, включая празднования 50-летия Дэвида в 2025 году и премьеру документального фильма Виктории на Netflix в октябре. В итоговом посте Дэвида в Instagram за 2025 год были фотографии с Ромео, Крузом и Харпер, но Бруклин заметно отсутствовал.

Подчеркнем, что в последние недели конфликт резко обострился. В начале этого месяца появились сообщения о том, что Бруклин направил родителям юридическое письмо с требованием общаться с ним только через адвокатов, причём юридическая фирма Schillings, по имеющимся данным, стала единственным разрешённым каналом связи между отцом и сыном.

В конце 2025 года брат Бруклина Круз, похоже, публично подтвердил разлад, написав в Instagram, что родители не отписались от Бруклина - скорее, «они проснулись заблокированными... как и я».

Всего неделю назад источники, близкие к Бруклину и Николе, опровергли утверждения о том, что Дэвид и Виктория предпринимали искренние попытки примирения. Инсайдер заявил, что «утверждение о том, что Бруклина и Николу приглашали на все мероприятия и что Дэвид и Виктория честно пытались наладить отношения, не соответствует действительности».

Бренд Бекхэм под вопросом

Центральным тезисом заявления Бруклина является его характеристика семьи как ставящей коммерческие интересы выше подлинных отношений. Семейный бренд Бекхэмов, выстроенный за более чем два десятилетия с момента взлёта Дэвида к футбольной суперзвёздности и славы Виктории в Spice Girls, превратился в глобальную империю, охватывающую моду, красоту, владение спортивными клубами и медиа-контракты, включая документальные фильмы Netflix о Дэвиде (2023) и Виктории (2025).

Утверждение Бруклина о том, что родители пытались заставить его отказаться от прав на своё имя до свадьбы, поднимает вопросы о коммерческих структурах, лежащих в основе публичного единства семьи.

Опровержение нарратива о «контролирующей жене»

Пожалуй, самым острым элементом заявления Бруклина является его опровержение широко тиражируемого нарратива о том, что его жена Никола им управляет. Эта характеристика неоднократно появлялась в публикациях таблоидов, часто представляя Николу как «похитившую» Бруклина у его семьи. Бруклин представляет это как вымысел, утверждая, что на самом деле его контролировали родители на протяжении всего детства, и он испытывал «невыносимую тревожность», которая исчезла только после отдаления от семьи. Его описание обретения «мира и облегчения» в браке напрямую противоречит картине, нарисованной в многочисленных публикациях СМИ.

Подчеркнем, что на данный момент Бекхэмы не отреагировали на обвинения старшего сына.

