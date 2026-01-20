Трамп пригласил Пашиняна в «Совет мира» по Газе, премьер принял приглашение

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна войти в «Совет мира» по Газе.

Премьер принял приглашение, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян. По ее словам, Армения подтверждает приверженность мирному урегулированию.

Ранее Трамп объявил о создании «Совета мира» по Газе и заявил, что в ближайшее время назовет его состав. Приглашения получили десятки глав государств, включая президентов РФ, Казахстана, Узбекистана, Турции.

В ноябре 2025 года Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию США в поддержку плана по урегулированию ситуации в секторе Газа. План предусматривает временное международное управление, создание «Совета мира» под председательством президента США и развертывание международных стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом.

