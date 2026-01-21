 Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Азербайджана на уровне «Baa3» | 1news.az | Новости
Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Азербайджана на уровне «Baa3»

First News Media19:42 - Сегодня
Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Азербайджана на уровне «Baa3»

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана на уровне "Baa3".

Как сообщает Moody's, прогноз по рейтингу подтвержден на "позитивном" уровне.

Агентство отмечает, что кредитный рейтинг Азербайджана подкреплен значительным финансовым буфером, что снижает риски уязвимости к внешним шокам.

При этом агентство отмечает, что экономика Азербайджана остается зависима от нефтегазового сектора.

"Позитивный" прогноз отражает мнение агентства о том, что продолжающиеся реформы могут еще больше снизить экономическую и фискальную зависимость экономики от углеводородного сектора.

Кроме того, существуют перспективы для дальнейшего укрепления институциональной базы и управления в рамках текущих реформ, направленных на улучшение трансмиссии денежно-кредитной политики, регулирования финансового сектора, управления государственными финансами и прозрачности административных процессов.

По оценкам агентства, эффективность текущих и будущих реформ в Азербайджане, которые приведут к улучшению управления, повышению прозрачности и предсказуемости политики, являются факторами для повышения кредитного рейтинга.

Кроме этого, существенное улучшение экономических и дипломатических отношений с Арменией снижает риск эскалации и геополитической напряженности, также будет положительно влиять на кредитный рейтинг Азербайджана.

Аналитики Moody's считают, что понижение рейтинга Азербайджана в ближайшей перспективе является маловероятным. По его оценкам, прогноз по рейтингам может быть изменен на "стабильный" при ухудшении макроэкономической среды, усиления геополитической напряженности с Арменией.

Источник: Report

