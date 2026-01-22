Год больших ожиданий в дзюдо

Команда Азербайджана по дзюдо скоро откроет международный сезон.

Он будет особенным, учитывая старт олимпийской квалификации, чемпионат мира в Баку, а также необходимость набора рейтинговых очков. Итак, что же ждет нашу сборную в наступившем году?

В начале пути

С началом нового сезона дзюдо возвращаются амбиции, новые возможности и первые ключевые шаги на длинном пути к Олимпиаде-2028. Первым крупным стартом Мирового тура станет «Большой шлем», который пройдёт 7–8 февраля в Париже.

До того как элита мирового дзюдо соберется в столице Франции, тон новому году зададут два континентальных турнира серии Open. 25 января сезон откроется соревнованиями в Касабланке (Марокко), а затем эстафету примет София (Болгария). Именно на этих стартах спортсмены впервые в 2026 году смогут заработать рейтинговые очки и начать формировать соревновательный импульс сезона.

В новый олимпийский цикл

Хотя парижский «Большой шлем» станет первым турниром высшей категории в календаре, 2026 год имеет особое значение: именно в этом сезоне стартует отбор на Игры в Лос-Анджелес. Решающая фаза начнется в июне, во время «Большого шлема» в Улан-Баторе. С этого момента каждый результат будет иметь повышенную ценность в борьбе за олимпийские лицензии.

В преддверии начала начисления первых рейтинговых очков года важно напомнить, как работает мировой рейтинг и каким образом спортсмены могут выстраивать эффективную соревновательную стратегию.

Как начисляются рейтинговые очки

Мировой рейтинг формируется на основе результатов соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации дзюдо. Очки начисляются за выступления на:

- континентальных турнирах Open

- Гран-При

- Большом шлеме

- Masters

- континентальных чемпионатах

- чемпионатах мира

- Олимпийских играх

Каждый результат вносит вклад в общий рейтинг, однако очки не являются бессрочными. Их ценность со временем уменьшается:

- в течение первых 12 месяцев очки учитываются на 100%;

- спустя 12 месяцев их ценность снижается до 50%;

- через 24 месяца очки полностью аннулируются.

Отсчёт ведётся по номеру недели, в которую проходил турнир. Снижение и аннулирование очков происходит в начале соответствующей недели, при этом понедельник считается первым днём недели.

Например, если соревнования состоялись на 17-й неделе года, то на 18-й неделе следующего года их очки уменьшаются наполовину, а ещё через год — полностью исчезают из рейтинга.

Особые правила и исключения

Для обеспечения равных условий для всех континентов континентальные чемпионаты считаются проведёнными в одну и ту же неделю, независимо от их реальных дат. Соответственно, снижение и аннулирование очков происходит одновременно, согласно правилам, опубликованным в IJF Sport.

Что делать при равенстве очков

Если два или более спортсменов имеют одинаковое количество рейтинговых очков, применяется специальная система приоритетов:

- преимущество получает спортсмен с наибольшей суммой действующих очков, набранных на чемпионатах мира;

- затем учитываются очки с Grand Prix, Grand Slam и Masters;

- если равенство сохраняется — сравниваются лучшие результаты на отдельных турнирах (от максимального к следующему по величине).

В случаях, затрагивающих олимпийскую квалификацию, окончательное решение при сохраняющемся равенстве принимает Исполнительный комитет IJF.

Ниджат Асланов