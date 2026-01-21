Азербайджан принял приглашение США стать учредительным членом Совета Мира
16 января президент США Дональд Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием «Совет мира» и пригласил Азербайджанскую Республику принять участие в ней в качестве государства-учредителя.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.
«Азербайджан принял данное приглашение и довёл до сведения американской стороны своё намерение стать учредительным государством — членом Совета мира. Официальное письмо с подтверждением членства будет направлено США, после чего в рамках установленных процедур будут реализованы соответствующие шаги.
Азербайджан, как и прежде, заявляет о своей готовности вносить активный вклад в развитие международного сотрудничества, а также в обеспечение мира и стабильности на глобальном уровне», говорится в сообщении.
