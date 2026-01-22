СМИ узнали условия сделки Трампа по Гренландии

Соглашение по Гренландии не будет включать покупку острова США у Дании.

Вашингтон хочет получить суверенный контроль над своими военными базами в этом регионе, пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что присоединение Гренландии к США позволит Вашингтону установить полный контроль над некоторыми своими военными объектами, так как в этом случае они будут находиться на американской территории. Это позволит Соединенным Штатам проводить на острове военные операции, тренировки и разведывательную деятельность без согласования с Данией, отметили в издании.

Источники отметили, что это соглашение также может способствовать экономическому развитию региона, включая потенциальную добычу редкоземельных металлов.

Источник: Газета.ру