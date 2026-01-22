Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество и региональную безопасность - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя Генерального секретаря НАТО Радмилу Шекеринска.

Встреча была посвящена текущему и перспективному сотрудничеству в рамках партнерства между Азербайджаном и НАТО, а также вопросам региональной и международной безопасности, сообщает 1news.az со ссылкой на МИД АР.

Стороны отметили важность диалога и совместных мероприятий в рамках партнерства, подчеркнув их положительное влияние на стабильность в регионе. В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества в сферах разминирования, кибербезопасности и других направлений.

Был отмечен опыт участия Азербайджана в операциях и миссиях НАТО по поддержанию мира, поддержка процессов в Афганистане, реформы в оборонной сфере и работы по обеспечению адаптивности.

Кроме того, стороны обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, мероприятия по укреплению доверия и дипломатические усилия для достижения устойчивого мира в регионе, а также региональные транспортные и инфраструктурные проекты. Обмен мнениями затронул и другие двусторонние и региональные вопросы взаимного интереса.