Еврокомиссар и Президент Азербайджана обсудили активизацию торговых связей между Европой и Южным Кавказом

Поддержка Европейским Союзом имплементации мирного договора между Баку и Ереваном обсуждена на встрече комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом еврокомиссар сообщила на своей странице в социальной сети Х.

«Мы обсудили поддержку ЕС выполнения мирного соглашения с Арменией», - указала она.

«Мы договорились активизировать работу по укреплению торговых связей между Европой и Южным Кавказом», - добавила она.