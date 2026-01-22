 Ильхам Алиев: Совет мира важен для укрепления мира на Ближнем Востоке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев: Совет мира важен для укрепления мира на Ближнем Востоке

First News Media17:28 - Сегодня
Ильхам Алиев: Совет мира важен для укрепления мира на Ближнем Востоке

Совет мира, созданный под председательством президента США, важен с точки зрения укрепления мира на Ближнем Востоке, а также внесения вклада в урегулирование глобальных конфликтов.

Как сообщает Report, об этом 22 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Давосе с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

В ходе встречи приглашение Азербайджана в Совет мира в качестве государства-учредителя было расценено как проявление стратегического партнерства между Азербайджаном и США и роли нашей страны в продвижении мира на планете.

Поделиться:
242

Актуально

Xроника

В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом ...

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа «Устав Совета мира» ...

Политика

Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в ...

Политика

Дональд Трамп: Мы положили конец восьми войнам

Xроника

Президент: Процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном отражается и в налаживании торговых отношений

Трамп: США не придется ничего платить за Гренландию

Ильхам Алиев: Совет мира важен для укрепления мира на Ближнем Востоке

В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом Трампом - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой Carlsberg Group

Дональд Трамп: Для меня большая честь пригласить Президента Азербайджана в Совет мира по Газе

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным директором ВОЗ

Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Вице-спикер парламента Грузии: Мир в регионе благотворно повлияет на его инвестиционную привлекательность

Сегодня, 18:40

ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России

Сегодня, 18:28

В известном ресторане на проспекте Азадлыг произошла массовая драка - ФОТО

Сегодня, 18:15

Объявлены номинанты премии «Оскар 2026» — СПИСОК

Сегодня, 17:59

MEDİA призвало Meta удалить дипфейк от имени Президента

Сегодня, 17:47

Трамп пригрозил ответными мерами в случае продажи странами ЕС активов США

Сегодня, 17:37

Президент: Процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном отражается и в налаживании торговых отношений

Сегодня, 17:33

Трамп: США не придется ничего платить за Гренландию

Сегодня, 17:31

Ильхам Алиев: Совет мира важен для укрепления мира на Ближнем Востоке

Сегодня, 17:28

Реанимация, операции и вера в чудо: Основоположник каратэ и джиу-джитсу в Азербайджане Мир-Али Сейидов борется за жизнь

Сегодня, 17:26

AZAL начинает сотрудничество с международной IT-компанией

Сегодня, 17:11

Агентство продовольственной безопасности предупредило экспортёров растениеводческой продукции

Сегодня, 17:04

В Гёйчае задержан вооруженный наркоторговец

Сегодня, 16:57

В Хырдалане из автомобиля похитили банковскую карту

Сегодня, 16:52

Назначен новый директор Научно-учебного центра Министерства финансов

Сегодня, 16:20

В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом Трампом - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:05

На Часовой неделе LVMH в Милане Дом Bvlgari представил новые интерпретации своих знаковых моделей - ФОТО

Сегодня, 16:02

Саакашвили: «Я бы завершил правление «Грузинской мечты» за час»

Сегодня, 15:25

Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа «Устав Совета мира» в Давосе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

Эмиль Гулиев возвращается на ITV с новым сериалом - ФОТО

Сегодня, 15:17
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43