Румыния отложит присоединение к «Совету мира» из-за отсутствия средств

Румыния пока не будет присоединяться к «Совету мира», так как у государства нет $1 млрд для уплаты вступительного взноса.

Об этом сообщил телеканал Antena 3 со ссылкой на источники.

По его данным, Румыния находится в состоянии «аналитического ожидания». Президент Румынии Никушор Дан инициировал «углубленный процесс анализа содержания хартии «Совета мира» в части международных обязательств, взятых на себя страной». Помимо этого, у страны нет «финансовой базы» для присоединения к совету.

Ранее Дан приветствовал инициативу президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа. Румыния была приглашена для участия. Однако, по информации Antena 3, глава государства не поедет в Давос, где может быть утвержден устав совета.

Приглашения войти в состав «Совета мира» по Газе были направлены многим иностранным лидерам.

Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который, в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.