 Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа - ФОТО

First News Media11:55 - Сегодня
Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа - ФОТО

Заявления Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прозвучавшие на панельном заседании «Определение экономической идентичности Евразии», а также на мероприятии «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, получили широкое освещение международной прессы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, медиа различных европейских стран, России и арабоязычных государств подготовили статьи со ссылкой на выступление Президента Азербайджана на панельном заседании, посвященном «Определению экономической идентичности Евразии». В них особое внимание уделено новым реалиям, сформировавшимся в регионе после завершившейся войны между Арменией и Азербайджаном, а также ориентированному в будущее видению отношений между двумя странами.

Турецкие информационные агентства Anadolu и İhlas, российские газеты и порталы «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Ведомости», «Вести», «Газета», информационное агентство ТАСС, а также арабоязычные порталы Lebanon24 и Al Bayader, ссылаясь на выступление Президента Ильхама Алиева, отметили, что Азербайджан и Армения закрыли главу войны. Глава нашего государства отметил, что для лидера страны, которая на протяжении тридцати лет испытывала страдания, решение остановиться в нужный момент было крайне ответственным и важным шагом. Бесконечные войны привели бы лишь к новым страданиям и жертвам. «Тогда война никогда бы не закончилась. Но кто-то должен был остановить это, и сделать это решили мы. Да, это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана закрыть эту главу и посмотреть на возможности для установления мира», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Отмечается, что в своем выступлении Президент Азербайджана также затронул деятельность международных организаций: «Все наши надежды на международное посредничество полностью рухнули. Совет Безопасности ООН - высший международный орган - принял четыре резолюции, требующие вывода армянских войск с нашей территории. Они остались на бумаге. ОБСЕ и другие международные институты приняли множество резолюций. Ни одна из них так и не была реализована - пока мы сами не взяли ситуацию в свои руки и не сделали это. Мы восстановили справедливость, международное право, наш суверенитет, территориальную целостность, а затем достигли мира».

Глава нашего государства отметил, что сегодня польза мира находит свое отражение в начале сотрудничества. Азербайджан снял все ограничения, связанные с транзитом грузов из Казахстана и России в Армению. Из Азербайджана в Армению были осуществлены поставки нефти.

В статьях особо подчеркивается, что эти шаги между Азербайджаном и Арменией являются важным переломным моментом для укрепления стабильности и сотрудничества в регионе, а их озвучивание в рамках столь авторитетного форума на встрече, посвященной Евразии, имеет важное значение.

Порталы gulfpress.net, inkl.com, indexbox.io и alsaudiapress.com также уделили внимание высказываниям Президента Азербайджана в Давосе по вопросам международного права, энергетической безопасности Европы и геополитических аспектов энергоснабжения. Отмечается, что в период, когда Европа стремится диверсифицировать источники энергопоставок, Азербайджан стремительно превращается в одного из ключевых игроков на энергетических рынках континента. По словам Президента Ильхама Алиева, в настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 16 государств, включая 10 стран-членов Европейского Союза. Посредством этой разветвленной сети Азербайджан становится одним из ведущих глобальных поставщиков газа по трубопроводам, что является ключевым конкурентным преимуществом на рынке, где безопасная и надежная энергоинфраструктура играет первостепенную роль.

Ряд медиа также уделили внимание заявлениям Президента Азербайджана о будущем азербайджанской нефти, прозвучавшим на мероприятии «Завтрак с руководством Азербайджана». В таких порталах и газетах, как mk.ru, vesti.ru, life.ru, «Комсомольская правда», «Взгляд», в заголовки были вынесены слова Президента Ильхама Алиева о возможности наступления в Азербайджане второго нефтяного бума. Отмечалось, что на фоне роста добычи газа в настоящее время страна сокращает добычу «черного золота». Однако при этом существуют планы по стабилизации и даже увеличению объемов нефтедобычи.

Вместе с тем, Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что основным приоритетом является диверсификация экономики. Обратив внимание на возрастающую роль «зеленой» энергии, Президент Азербайджана сказал: «К 2032 году мы ожидаем, что в стране будет вырабатываться восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии».

Поделиться:
288

Актуально

Футбол

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +8 °C

Политика

Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных ...

Общество

В Азербайджане обнаружили опасный токсин в детском питании - ФОТО

Общество

В Азербайджане предлагают запретить карманные ножи

Политика

Запрещенные в мире игры свободно доступны в Азербайджане - депутат

Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа - ФОТО

Посол Азербайджана в Москве встретился с замминистра обороны России

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с комиссаром ЕC по вопросам расширения Мартой Кос

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Ранвир Сингх: В Индии целенаправленно разрушают сикхскую идентичность

В Азербайджане ввели плату за участие в экзамене для учителей

Александар Вучич : Сербия, Азербайджан и Армения должны объединиться для взаимодействия и сотрудничества

В Азербайджане введен запрет на распространение в сети контента, нарушающего нормы общественной морали

Последние новости

Работала ли VAR-система во время матча ЛЧ «Карабах» - «Айнтрахт»?

Сегодня, 13:45

В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

Сегодня, 13:40

В Лерике обрушилась крыша жилого дома - ФОТО

Сегодня, 13:33

СМИ узнали условия сделки Трампа по Гренландии

Сегодня, 13:30

Стало известно, что больше всего шокировало Викторию Бекхэм в скандальном заявлении сына

Сегодня, 13:20

Первый лихач на заснеженных дорогах Ханкенди приговорен к 15 суткам - ВИДЕО

Сегодня, 13:12

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +8 °C

Сегодня, 13:05

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Сегодня, 12:53

В Азербайджане в 2025 году выявлено почти 6,9 тыс. нарушений трудового законодательства

Сегодня, 12:47

Сколько пособия должно быть выплачено работнику при призыве на военную службу? - Разъяснение

Сегодня, 12:43

В Азербайджане частным клиникам могут разрешить лечить онкобольных

Сегодня, 12:32

Посольство Германии поздравило «Карабах» с победой

Сегодня, 12:25

Доля электронных трудовых договоров в Азербайджане достигла 96,23%

Сегодня, 12:20

Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Сегодня, 12:18

Произведение азербайджанского художника удостоено первого места в США - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Баку устранена угроза пожара на складе автомобильных шин - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:12

Запрещенные в мире игры свободно доступны в Азербайджане - депутат

Сегодня, 12:07

В Баку погиб 19-летний мотоциклист - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа - ФОТО

Сегодня, 11:55

В Азербайджане обнаружили опасный токсин в детском питании - ФОТО

Сегодня, 11:50
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43