ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Лидеры стран ЕС положительно отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа об отмене введения тарифов, которые должны были вступить в силу в феврале в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

«Я рад, что начат путь к деэскалации и что (...) импортные пошлины сняты с повестки дня», - написал премьер-министр Нидерландов Дик Шуф в соцсети X.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также приветствовала эту новость. «Важно продолжать развивать диалог между союзными странами», - подчеркнула она.

В свою очередь, премьер-министр Ирландии Майкл Мартин назвал заявление Трампа «хорошей новостью» и отметил, что всем заинтересованным сторонам сейчас необходимо снизить напряженность и сосредоточиться на экономике.

Президент Финляндии Александр Стубб со своей стороны заявил CNN, что стороны достигли деэскалации, но «это еще не конец». По его словам, Европа могла столкнуться с тремя сценариями в связи с планами США по приобретению Гренландии.

«Хорошим вариантом было бы найти выход и запустить процесс повышения безопасности в Арктике с помощью НАТО. Плохим вариантом было бы продолжение тарифной войны, а худшим - военное вмешательство», - отметил он.

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен также приветствовал тот факт, что «президент Трамп исключил возможность захвата Гренландии силой и приостановил торговую войну с Европой».

«Теперь давайте сядем и выясним, как мы можем решить проблемы безопасности Америки в Арктике, соблюдая при этом «красные линии» Королевства Дания», - отметил он.

Ранее Трамп заявил, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

Источник: Интрфакс