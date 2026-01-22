 ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

First News Media12:53 - Сегодня
ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Лидеры стран ЕС положительно отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа об отмене введения тарифов, которые должны были вступить в силу в феврале в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

«Я рад, что начат путь к деэскалации и что (...) импортные пошлины сняты с повестки дня», - написал премьер-министр Нидерландов Дик Шуф в соцсети X.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также приветствовала эту новость. «Важно продолжать развивать диалог между союзными странами», - подчеркнула она.

В свою очередь, премьер-министр Ирландии Майкл Мартин назвал заявление Трампа «хорошей новостью» и отметил, что всем заинтересованным сторонам сейчас необходимо снизить напряженность и сосредоточиться на экономике.

Президент Финляндии Александр Стубб со своей стороны заявил CNN, что стороны достигли деэскалации, но «это еще не конец». По его словам, Европа могла столкнуться с тремя сценариями в связи с планами США по приобретению Гренландии.

«Хорошим вариантом было бы найти выход и запустить процесс повышения безопасности в Арктике с помощью НАТО. Плохим вариантом было бы продолжение тарифной войны, а худшим - военное вмешательство», - отметил он.

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен также приветствовал тот факт, что «президент Трамп исключил возможность захвата Гренландии силой и приостановил торговую войну с Европой».

«Теперь давайте сядем и выясним, как мы можем решить проблемы безопасности Америки в Арктике, соблюдая при этом «красные линии» Королевства Дания», - отметил он.

Ранее Трамп заявил, что отказался от плана по введению в феврале пошлин в отношении ряда стран Европы, так как смог согласовать с генсеком НАТО базу для дальнейших переговоров по теме Гренландии.

Источник: Интрфакс

Поделиться:
175

Актуально

Футбол

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +8 °C

Политика

Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных ...

Общество

В Азербайджане обнаружили опасный токсин в детском питании - ФОТО

Общество

В Азербайджане предлагают запретить карманные ножи

В мире

В Лерике обрушилась крыша жилого дома - ФОТО

СМИ узнали условия сделки Трампа по Гренландии

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Спецпосланник Трампа оптимистично настроен по поводу урегулирования по Украине

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

В Нидерландах запретили вислоухие и бесшерстные породы кошек

Илон Маск: «Целые культуры и страны исчезнут»

В Бундесвере объяснили, почему военнослужащие внезапно покинули Гренландию - ОБНОВЛЕНО

Новые детали по делу турецкого ютубера, убившего двоих своих детей и покончившего с собой - ВИДЕО

Последние новости

Работала ли VAR-система во время матча ЛЧ «Карабах» - «Айнтрахт»?

Сегодня, 13:45

В Азербайджане завершена выплата пенсий за январь

Сегодня, 13:40

В Лерике обрушилась крыша жилого дома - ФОТО

Сегодня, 13:33

СМИ узнали условия сделки Трампа по Гренландии

Сегодня, 13:30

Стало известно, что больше всего шокировало Викторию Бекхэм в скандальном заявлении сына

Сегодня, 13:20

Первый лихач на заснеженных дорогах Ханкенди приговорен к 15 суткам - ВИДЕО

Сегодня, 13:12

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +8 °C

Сегодня, 13:05

ЕС приветствует отказ Трампа от введения дополнительных пошлин

Сегодня, 12:53

В Азербайджане в 2025 году выявлено почти 6,9 тыс. нарушений трудового законодательства

Сегодня, 12:47

Сколько пособия должно быть выплачено работнику при призыве на военную службу? - Разъяснение

Сегодня, 12:43

В Азербайджане частным клиникам могут разрешить лечить онкобольных

Сегодня, 12:32

Посольство Германии поздравило «Карабах» с победой

Сегодня, 12:25

Доля электронных трудовых договоров в Азербайджане достигла 96,23%

Сегодня, 12:20

Бекхэмы поставили ультиматум Бруклину из‑за Николы Пельтц: Новые подробности скандала

Сегодня, 12:18

Произведение азербайджанского художника удостоено первого места в США - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Баку устранена угроза пожара на складе автомобильных шин - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:12

Запрещенные в мире игры свободно доступны в Азербайджане - депутат

Сегодня, 12:07

В Баку погиб 19-летний мотоциклист - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа - ФОТО

Сегодня, 11:55

В Азербайджане обнаружили опасный токсин в детском питании - ФОТО

Сегодня, 11:50
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43