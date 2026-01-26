 В Азербайджане утверждено положение о системе «Цифровые государственные финансы» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

В Азербайджане утверждено положение о системе «Цифровые государственные финансы»

First News Media18:18 - Сегодня
В Азербайджане утверждено положение о системе «Цифровые государственные финансы»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение об информационной системе "Цифровые государственные финансы".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа, Министерству финансов Азербайджана - обеспечить формирование, ведение, организацию деятельности и развитие системы, а также совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана разместить и развивать систему в соответствии с Концепцией "Правительственного облака", утвержденной указом президента от 3 июня 2019 года.

Также предусмотрено включение системы в Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг и в государственный реестр информационных систем персональных данных.

Поделиться:
158

Актуально

Мнение

Экономические выгоды мира: Инициативы Баку открывают новые перспективы для ...

Общество

Минздрав Азербайджана о риске появления в стране вируса Нипах

Политика

Гидеон Саар: Израиль и Азербайджан - опоры стабильности в регионах

Общество

Первая морская скважина и история Нефтяных Камней - ФОТО

Экономика

S&P улучшило прогноз по банковскому сектору Азербайджана и прогнозирует сохранение устойчивости банков страны

В Азербайджане утверждено положение о системе «Цифровые государственные финансы»

В Азербайджане воодятся штрафы за недостоверные данные о налоговом резидентстве

В Азербайджане увеличено число заместителей министра сельского хозяйства

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

SOCAR подписало соглашение с швейцарской компанией SICPA SA

Председателем правления Azər-Türk Bank назначена Гюнель Набиева

Первый транскаспийский грузовой поезд отправился из Китая в Баку

Цены на золото и серебро побили новый рекод

Последние новости

В Азербайджане за оскорбления в прямом эфире арестовали пользователя TikTok

Сегодня, 18:57

S&P улучшило прогноз по банковскому сектору Азербайджана и прогнозирует сохранение устойчивости банков страны

Сегодня, 18:50

Азербайджан экстрадировал в Молдову и Китай лиц, объявленных в международный розыск

Сегодня, 18:42

Вице-спикер Армении избран вице-президентом ПАСЕ

Сегодня, 18:30

ANAMA: Принимаются меры по доставке в Азербайджан тела скончавшегося в Малайзии сотрудника

Сегодня, 18:25

В Азербайджане утверждено положение о системе «Цифровые государственные финансы»

Сегодня, 18:18

Из сектора Газа в Израиль возвращено тело последнего заложника

Сегодня, 18:13

В Азербайджане воодятся штрафы за недостоверные данные о налоговом резидентстве

Сегодня, 18:03

В центре Баку у грузовика на ходу отлетели колеса

Сегодня, 17:56

В Азербайджане увеличено число заместителей министра сельского хозяйства

Сегодня, 17:53

Президент Азербайджана утвердил наказания за неуважение к обществу в соцсетях

Сегодня, 17:50

Пентагон рассекретил Стратегию национальной безопасности США на 2026 год: новые ориентиры глобальной политики

Сегодня, 17:47

Реализация проекта TRIPP обсуждена в парламенте Армении с представителями Конгресса США

Сегодня, 17:43

Мать отобрала у бывшего мужа детей и оставила их в салоне красоты

Сегодня, 17:25

В государственных театрах Азербайджана упразднена должность главного режиссера и не только

Сегодня, 17:23

В Азербайджане вводится штраф за призывы в интернете к занятию проституцией

Сегодня, 17:18

Жительница Баку заявила, что ей угрожает бывший возлюбленный - сын генерал-майора Новрузали Оруджева – ВИДЕО

Сегодня, 17:11

В Азербайджане утвержден запрет на электронные сигареты

Сегодня, 17:02

Президент Азербайджана утвердил новые штрафы за поджог пахотных земель

Сегодня, 16:52

В Баку произошел пожар в автосервисе - ВИДЕО

Сегодня, 16:48
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00