Турция опровергла сообщения о выделении Эрдоганом финансовой помощи для Армении

Распространяемые в некоторых СМИ и социальных сетях утверждения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выделении $10 млн в качестве «финансовой помощи семьям солдат, погибших в Армении, и нуждающимся слоям общества», совершенно безосновательны.

Об этом говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по связям с общественностью администрации президента Турции.

«Настоятельно призываем общественность не верить дезинформации, направленной против нашей страны и турецко-азербайджанских отношений; следует принимать во внимание только заявления официальных властей», - подчеркивается в заявлении Центра.