Полностью ограничивается движение транспорта на этом участке проспекта Бабека - ФОТО

В связи с проведением строительных работ с сегодняшнего дня движение транспортных средств на участке от проспекта Бабека до улицы Хагани Рустамова в Хатаинском районе столице будет полностью ограничено.

Ограничение движения будет действовать до окончания строительных работ, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Водители могут использовать в качестве альтернативы улицу Сулеймана Везирова.