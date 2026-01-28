 Обнародован объем госдолга Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Экономика

Обнародован объем госдолга Азербайджана

First News Media16:05 - Сегодня
Обнародован объем госдолга Азербайджана

На 1 января текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил $4 млрд 813,5 млн (8 млрд 183 млн манатов), что эквивалентно 6,3% ВВП.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, внутренний государственный долг достиг 17 млрд 804,5 млн манатов, или 13,8% ВВП.

По данным министерства, по сравнению с 1 января прошлого года внешний государственный долг сократился на 6,7%, а внутренний - на 4,6%.

Таким образом, по итогам прошлого года совокупный государственный долг Азербайджана составил 25 млрд 987,5 млн манатов, что на 5,3% меньше показателя конца предыдущего года.

В 2025 году из государственного бюджета на обслуживание внутреннего государственного долга было направлено 757 млн манатов (в том числе 136,8 млн манатов по основному долгу и 620,2 млн манатов по процентам), а на обслуживание внешнего государственного долга - 1 млрд 342,5 млн манатов (из них 959,7 млн манатов - основной долг, 382,8 млн манатов - процентные платежи).

Поделиться:
185

Актуально

Мнение

От угрозы к спасению: как Азербайджан будет восстанавливать Бакинскую бухту

Общество

В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13

Политика

Главы МИД Азербайджана и Китая встретились в Пекине - ОБНОВЛЕНО

Общество

Еще 20 семьям вручены ключи от домов в селе Хоровлу Джебраильского района - ФОТО - ...

Экономика

Обнародован объем госдолга Азербайджана

СМИ: Трейдеры сделали рекордные ставки на обвал доллара США

При организации PASHA холдинга состоится «Юридический форум LEGIS» — ФОТО

Назначены два новых заместителя министра сельского хозяйства Азербайджана

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

В Азербайджане оценили страховой ущерб от непогоды

Назначен новый директор Научно-учебного центра Министерства финансов

SOCAR подписало соглашение с швейцарской компанией SICPA SA

Микаил Джаббаров и Марта Кос обсудили перспективы экономических отношений

Последние новости

В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13

Сегодня, 16:32

Глава МИД: Армения нацелена на полное урегулирование отношений с Турцией

Сегодня, 16:28

В аппарате Госпогранслужбы новое назначение

Сегодня, 16:20

Главы МИД Азербайджана и Китая встретились в Пекине - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:14

Байрамов: Азербайджан привержен развитию стратегических связей с КНР

Сегодня, 16:12

Обнародован объем госдолга Азербайджана

Сегодня, 16:05

Армения передала Турции лицо, объявленное в международный розыск

Сегодня, 15:54

Еще 20 семьям вручены ключи от домов в селе Хоровлу Джебраильского района - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:45

От угрозы к спасению: как Азербайджан будет восстанавливать Бакинскую бухту

Сегодня, 15:40

Каллас выступила за сращивание НАТО с ЕС

Сегодня, 15:30

Риторика мира и тень реванша: кто тянет Армению назад

Сегодня, 15:27

Гусейн Гасанов сделал заявление по делу об отмывании денег - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:50

Путин и аш-Шараа обсудят тему военных РФ в Сирии - Песков

Сегодня, 14:47

Погода на четверг: В Баку ожидаются интенсивные осадки

Сегодня, 14:40

Зам главкома ВС Ирана: Любая авантюра против Тегерана обернется потерями для США

Сегодня, 14:35

Колониальная политика под международным давлением: Аббас Аббасов о роли БИГ - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 14:33

Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным - ФОТО

Сегодня, 14:22

Арестован «юрист», совершивший мошенничество в отношении граждан

Сегодня, 14:12

Джей Ди Вэнс на Южном Кавказе: США возвращаются в регион с новыми стратегическими амбициями

Сегодня, 14:08

В Иране заявили, что не контактировали с Уиткоффом в последние дни

Сегодня, 14:03
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00