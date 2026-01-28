В Азербайджане предотвращены утечки персональных данных свыше 3 млн граждан

28 января во всём мире отмечается День защиты персональных данных - именно в этот день в 1981 году была принята первая международная конвенция в области защиты персональных данных.

Азербайджан присоединился к этой конвенции в 2009 году, а в 2010 году в стране был принят Закон «О персональных данных»

«Быстрое развитие цифровых технологий, рост объёмов обрабатываемой информации и внедрение систем искусственного интеллекта создают новые риски в сфере защиты персональных данных. В этом контексте защита персональных данных сегодня является не только юридической обязанностью, но и ключевым условием доверия и безопасности в цифровой среде» - говорится в сообщении пресс-службы Службы электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта.

Подчеркивается, что с этой целью в текущем году ожидается вступление в силу усовершенствованного законодательства, предусматривающего регулирование цифровых рисков, усиление прав граждан, а также повышение обязанностей и ответственности для субъектов, обрабатывающих персональные данные.

Отмечается, что в Азербайджане в целях обеспечения контроля в сфере защиты персональных данных и защиты прав граждан проводятся соответствующие мероприятия - Служба электронной безопасности, являясь уполномоченным органом в области защиты персональных данных, в 2025 году в результате проведённых превентивных мер предотвратила возможные утечки персональных данных более чем 3 миллионов граждан.

В то же время в отношении более 40 юридических лиц, не соблюдавших требования по защите персональных данных, были приняты меры в соответствии с законодательством, и они привлечены к административной ответственности.

В рамках контрольных мероприятий в социальных сетях оперативно пресечены случаи незаконного распространения персональных данных более чем 3 000 граждан - нарушения были устранены.

Служба электронной безопасности принимает и рассматривает жалобы в сфере защиты персональных данных. С целью более оперативного приёма обращений граждан и информирования о ходе их рассмотрения в 2026 году планируется запуск специального электронного портала.