Сирия и Азербайджан обсуждают расширение энергетического сотрудничества

Замминистра энергетики Сирии по вопросам электроэнергии Омар Шакрук и временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Дамаске Эльнур Шахгусейнов в среду обсудили вопросы расширения сотрудничества в энергетическом секторе и реализации совместных проектов между двумя странами.

В ходе переговоров стороны сосредоточились на укреплении двусторонних отношений и обмене техническим опытом для поддержки энергетической отрасли и реализации совместных проектов. Также обсуждались возможности сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

Сирия начала получать природный газ из Азербайджана 2 августа прошлого года через трубопровод, проходящий по территории Турции, в рамках соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном, Турцией, Катаром и Сирией. Проект направлен на восстановление энергетического сектора страны после многолетних разрушений, оставшихся с периода свергнутого режима.

Источник: Sana