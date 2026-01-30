Госкомитет Азербайджана направил обращение в Roblox из-за угроз для детей - ВИДЕО

Игровая платформа Roblox оказывает влияние на детей и способствует формированию плохих привычек, что является важной проблемой.

Об этом заявила главный консультант Отдела по вопросам детей Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Кёнюль Тагизаде.

«Госкомитет направил корпорации Roblox рекомендации по изменению правил игры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и попросил информировать о принятых мерах. Если наши рекомендации не будут учтены, соответствующие государственные органы примут меры в рамках закона», - пояснила она.

Сообщается, что если в течение примерно месяца не поступит ответ на официальное обращение, будут предприняты соответствующие действия.

К.Тагизаде подчеркнула, что родители нередко дают детям свои мобильные телефоны для игры в Roblox, что создает цифровую угрозу для несовершеннолетних.

«Одной из главных опасностей является то, что на родительских устройствах могут быть установлены программы для взрослых, не применяются средства родительского контроля, возрастные категории игр не регулируются должным образом, и перед детьми появляются игры, не соответствующие их возрасту», - отметила она.

Кроме того, платформа Roblox предоставляет детям широкие возможности для создания и публикации контента, а также вовлечения других несовершеннолетних в этот процесс. Это может приводить к серьезным и потенциально вредным последствиям для них.

Более подробно - в сюжете Xəzər Xəbər:

Важно подчеркнуть, что эти опасения не возникли на пустом месте. Ранее 1news.az уже подробно анализировал проблему в материале «Roblox и азербайджанские дети: где заканчивается игра и начинаются риски»,

где приводились данные о коллективных исках против платформы в США, расследованиях Bloomberg, случаях груминга и сексуальной эксплуатации, а также о запретах и ограничениях Roblox в ряде стран - от Китая и Турции до Катара и Индонезии.

На этом фоне позиция азербайджанских властей вписывается в глобальный тренд: государства всё чаще требуют от транснациональных цифровых платформ не декларативных обещаний, а реальных механизмов защиты детской аудитории. Особенно с учётом того, что значительная часть пользователей Roblox - дети младше 9 лет, а объёмы пользовательского контента и чатов делают полноценную модерацию крайне затруднительной.

Таким образом, нынешнее обращение Госкомитета - это не разовая реакция, а попытка поставить вопрос ребром: кто и в какой мере несёт ответственность за безопасность детей в виртуальном пространстве?