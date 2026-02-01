В Джалилабаде мужчина ранил топором детей брата
В селе Учтяпя Джалилабадского района мужчина с топором напал на племянника и племянницу.
В результате инцидента различные травмы получили местные жители Нагиев Гусейн Муса оглу (2012 г.р.) и Нагиева Хагигат Муса гызы (2011).
Пострадавших подростков доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу.
В Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении деяния 49-летнего А. Нагиева.
По факту ведется расследование.
