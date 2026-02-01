 Кронпринцесса Норвегии упоминается в новых документах по делу Эпштейна более тысячи раз | 1news.az | Новости
В мире

Кронпринцесса Норвегии упоминается в новых документах по делу Эпштейна более тысячи раз

First News Media17:17 - Сегодня
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит более тысячи раз упоминается в новых документах по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета VG.

«Предварительное изучение (документов. — прим. ред.), проведенное VG, показывает, что в этих материалах кронпринцессу Метте-Марит упоминают более тысячи раз», — говорится в статье.

Газета отмечает, что связи кронпринцессы с Эпштейном ранее уже были известны. Так, Метте-Марит утверждала, что не знала о преступной деятельности финансиста и сожалеет о своих контактах с ним. Королевский дом Норвегии сообщил журналистам, что она прекратила общение с Эпштейном в 2013 году. Впоследствии представители королевской семьи опровергли эту информацию.

До этого кронпринцесса упоминала, что несколько раз встречалась с Эпштейном в период с 2011 по 2013 годы. По данным VG, из новых документов следует, что Метте-Марит и Эпштейн обсуждали книги, поздравляли друг друга с Рождеством, днем рождения и днем конституции Норвегии. Финансист также приглашал ее на шоппинг в магазины Prada в Нью-Йорке, однако, как сообщают в королевском доме, эта встреча так и не состоялась.

Кроме того, в январе 2013 года помощник Эпштейна отправил кронпринцессе письмо, в котором он выразил желание устроить ей прием у стоматолога для отбеливания зубов и попросил выбрать дату и время. Согласно документам, ради этого приема Метте-Марит лично посетила дом Эпштейна в Палм-Бич.

