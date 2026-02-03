В Азербайджане названы сферы с наибольшим дефицитом кадров - СПИСОК

Названы сферы, где работодатели испытывают наибольшие трудности с поиском подходящих кадров.

Как сообщает Report, об этом говорится в 5-м выпуске бюллетеня "Рынок труда" Государственного агентства занятости.

Среди направлений, где наиболее ощущается дефицит персонала, лидируют продажи и маркетинг (16,7%), технические специальности (15,8%), а также бухгалтерия и финансы (15,3%). Значительные сложности с подбором кадров также зафиксированы в строительстве и сфере физического труда (9,5%) и торговле (9,5%). В секторе туризма и услуг данный показатель составляет 8,6%, в сельском хозяйстве и животноводстве - 7,7%. Кроме того, отмечается нехватка специалистов в сфере офисной и административной поддержки (6,3%) и здравоохранении (5,4%).

Согласно данным бюллетеня, за минувший год в компаниях больше всего вакансий было объявлено по техническим специальностям (21,2%). Далее следуют продажи и маркетинг (17,1%), бухгалтерия и финансы (13,5%). Доля вакансий в строительстве и физическом труде, а также в сельском хозяйстве и животноводстве составила по 13,1% по каждому из направлений. Вакансии в сфере торговли составили 10,4%, по офисной и административной поддержке - 9,5%. В медицинской сфере данный показатель зафиксирован на уровне 7,2%, а в туризме и услугах - 6,8%.