Расширяется сотрудничество в сфере образования между Азербайджаном и Саудовской Аравией - ФОТО

Делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым посетила Королевство Саудовская Аравия по приглашению министра образования этой страны Юсифа бин Абдуллы аль-Биньяна.

В рамках визита Эмин Амруллаев встретился с Юсифом бин Абдуллой аль-Биньяном. В ходе встречи состоялось подробное обсуждение текущего сотрудничества двух стран в области высшего образования и профессиональной подготовки, а также инициатив, запланированных на ближайшее будущее.

Кроме того, делегация посетила Университет короля Сауда.

Состоялась встреча с ректором университета Али Масмали, в ходе которой был произведен обмен мнениями о возможностях сотрудничества с азербайджанскими высшими учебными заведениями.

В ходе визита делегация посетила Город науки и технологий имени Короля Абдулазиза и ознакомилась с современными лабораториями, инкубационным центром и созданной там инновационной экосистемой.

В рамках встречи Эмина Амруллаева и президента Города науки и технологий имени Короля Абдулазиза Мунира Эльдесуки состоялось подробное обсуждение возможностей сотрудничества.