В ряде районов Азербайджана наблюдаются осадки и сильный ветер

По данным Национальной службы гидрометеорологии на 3 февраля, в некоторых районах страны наблюдаются осадки.

Как передает 1news.az, количество выпавших осадков составило в Сарыбаше (Гах) 4 мм, в Шахбузе и Садараке 3 мм, в Кишчае (Шеки) 2 мм, в Нахчыване, Шаруре, Гядабее, Шамкире, Балакене, Загатале, Шахдаге и Огузе 1 мм.

В настоящее время в ряде мест дует западный ветер, максимальная скорость которого в Кяльбаджаре достигает 25 м/с, в Шахдаге - 20 м/с, в Гобустане - 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 15 м/с.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксирована на уровне 12 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 10, в Аранских районах - до 16, в горных районах - до 14 градусов тепла.