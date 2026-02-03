Допрошены свидетели по делу Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции

Состоялось очередное судебное заседание по возбужденному в СГБ уголовному делу в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Как передает АПА, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова дал показания сотрудник Жилищно-эксплуатационного управления №28 Низаминского района Ф.А.

Он сообщил, что во время операции, проведённой СГБ по задержанию Мартина Райана, он и его коллега участвовали в качестве понятых.

По словам свидетеля, из квартиры были изъяты 2 ноутбука, 4 телефона, документы и книги на французском языке, а также большое количество визитных карточек:

«Все это фиксировалось на видеосъёмку. Изъятые телефоны, ноутбуки и другие предметы были упакованы. Весь процесс переводился ему на французский язык. После проведения осмотра был составлен протокол, который подписали Мартин Райан и мы».

Следующее судебное заседание назначено на 16 февраля.

Отметим, согласно обвинительному заключению, существуют обоснованные подозрения, что Мартин Райан, по заданию французских спецслужб, занимался деятельностью, направленной на сбор сведений о вооружении и боеприпасах, производимых в Азербайджанской Республике; комплектовании Азербайджанской армии в период 44-дневной Отечественной войны 2020 года; военнослужащих и лицах запаса, которых можно было бы привлечь к сотрудничеству; гражданах, получивших образование на французском языке за рубежом; иностранных гражданах и юридических лицах, действующих в Азербайджане, а также о возможностях организации тайных денежных переводов через территорию Азербайджана в другие страны.

Кроме того, он собирал информацию о взаимоотношениях и связях Азербайджана с Великобританией, Алжиром, Турцией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Сомали, государствами Центральной Азии и другими странами, о планах военного сотрудничества и о поставках в Азербайджан оружия и боеприпасов.

Отметим, что обвиняемые были арестованы 4 декабря 2023 года сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В отношении Мартина Райана, являвшегося генеральным директором ООО “Merkorama”, было выдвинуто обвинение по статье 276 УК Азербайджана (шпионаж).

Согласно обвинению, Мартин Райан был привлечён к тайному сотрудничеству и впоследствии использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE), которые впоследствии были объявлены в Баку персонами нон грата и выдворены из страны.

По тому же уголовному делу, наряду с Мартином Райаном, гражданину Азербайджанской Республики Азаду Мамедли было предъявлено обвинение по статье 274 УК Азербайджана (государственная измена).