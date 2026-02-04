В Баку организованы новые зоны посадки и высадки пассажиров - ФОТО

В Баку организованы новые специальные зоны, предназначенные для посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей на автобусных полосах.

Как сообщили в Азербайджанское агентство наземного транспорта, очередные такие участки введены на территории Сабаильского и Насиминского районов города. В частности, соответствующие зоны обозначены на улице Узеира Гаджибейли, на отрезке между улицей Пушкина и проспектом Азадлыг, а также на проспекте Азадлыг перед зданием посольства США.

На указанных участках установлены дорожные знаки, разрешающие кратковременную остановку легковых автомобилей исключительно для посадки и высадки пассажиров.

Джамиля Суджадинова