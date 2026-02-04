Произошло ДТП с участием грузового автомобиля в Баку - ВИДЕО

На проспекте Гейдара Алиева в Баку в направлении станции метро «Кёроглу» вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей.

Как сообщает 1news.az, информацию подтвердили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не учел высоту транспортного средства и не смог проехать через так называемый «Багировский» тоннель. После этого он начал движение задним ходом с целью выехать на боковую дорогу, однако не обеспечил безопасность маневра.

В результате в грузовик сзади врезался один из легковых автомобилей, двигавшихся по проспекту.

В Центре интеллектуального управления транспортом напомнили, что в соответствии со статьей 42 Закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении» движение задним ходом допускается только при условии полной безопасности и отсутствия помех для других участников дорожного движения. В случае необходимости водитель обязан прибегнуть к помощи третьих лиц.